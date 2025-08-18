Alışveriş Yapacaklar Dikkat! Türkiye'nin Dev Zincir Marketinde Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı

BİM'in çatısı altında faaliyet gösteren ve hızla her yere yayılan File market, flaş bir karar almıştı. BİM çatısından ayrılan dev zincir marketten müşterilerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. File market, online siparişlerde banka kartı kullanımını yasakladı.

Alışveriş Yapacaklar Dikkat! Türkiye'nin Dev Zincir Marketinde Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı
Uzun yıllardan beri BİM çatısı altında faaliyet yürüten, 'Organik, sağlıklı ve kaliteli ürün' teması ile vatandaşlara hizmet veren File market, geçtiğimiz aylarda alınan karar ile BİM'den ayrılarak farklı bir şirket haline getirilmişti. Bu kararın ardından Türkiye'nin dev zincir marketinden flaş bir karar daha alındı.

Birçok şubesinde 'nakit' ödeme seçeneğini askıya alan ve müşterilere plastik poşet seçeneği sunmayarak tepkilerin odağı haline gelen dev market zinciri, aldığı yeni 'ödeme yöntemi' kararı ile tartışmalara neden oldu.

BANKA KARTI İLE ALIŞVERİŞ YASAKLANDI

Mobil uygulaması aracılığıyla her gün binlerce online sipariş alan File market, aldığı karar ile 'banka kartı' ödeme yöntemini askıya aldı.

Kartla ödeme yapmak isteyen kullanıcıların ekranında "Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir" uyarısı belirirken, söz konusu duruma müşteriler sert tepki gösterdi.

BU KARAR BİM İÇİN GEÇERLİ OLACAK MI?

Her ne kadar geçtiğimiz aylarda ayrı bir şirket haline gelse de, File market ve BİM'in sahipleri Merkez Bereket Gıda A.Ş olmaya devam ediyor. Bu nedenle File market için alınan kararın ilerleyen dönemlerde BİM'in online siparişlerinde de geçerli olması beklenmekte.

