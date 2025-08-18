EYT'yi Kaçıranlar Bu Haberle Bayram Edecek! 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı! İşte Aranan Şartlar

SGK PAYLAŞTI: YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından yararlanamayan çalışanlar için SGK yeni bir alternatif sunuyor. Fiili hizmet süresi zammı yani “yıpranma payı” sayesinde riskli mesleklerde çalışanlara hem prim avantajı hem de yaş indirimi sağlanıyor.