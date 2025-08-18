EYT'yi Kaçıranlar Bu Haberle Bayram Edecek! 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı! İşte Aranan Şartlar
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile birlikte milyonlarca kişi erken emeklilik fırsatından yararlanmış oldu. Ancak SSK giriş tarihiyle kaçıran vatandaşlar ise gözleri kademeli ve erken emeklilik düzenlemelerine çevirdi. Bu doğrultuda sıcak bir gelişme yaşandı. EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlara SGK’dan yeni fırsat geldi. Yıpranma payı ile sadece 3600 gün primle 3 yıl erken emeklilik mümkün. Peki kimler yararlanabiliyor, nasıl başvurulur? İşte detaylar...
EYT'yi kaçıranlara müjde! Milyonlarca kişiye Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yeni fırsat kapısı açıldı. Yıpranma payı ile sadece 3600 gün primle 3 yıl erken emeklilik mümkün. Peki erken emeklilik düzenlemesinden kimler yararlanacak? Kademeli emeklilik çıkacak mı? Erken emeklilik düzenlemesi çıkacak mı? İşte tüm detaylar!
SGK PAYLAŞTI: YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından yararlanamayan çalışanlar için SGK yeni bir alternatif sunuyor. Fiili hizmet süresi zammı yani “yıpranma payı” sayesinde riskli mesleklerde çalışanlara hem prim avantajı hem de yaş indirimi sağlanıyor.
YIPRANMA PAYI NEDİR?
5510 sayılı Kanun’un 40. maddesi kapsamında düzenlenen yıpranma payı, zorlayıcı koşullarda çalışanlara yılda 60, 90 veya 180 gün ekstra prim günü kazandırıyor.
Bu ek sürelerin yarısı doğrudan emeklilik yaşından düşülürken diğer yarısı toplam prim gününe ekleniyor. Örneğin, 20 yıl boyunca her yıl 90 gün yıpranma hakkı kazanan bir kişi toplamda 1800 gün kazanıyor. Bunun 900 günü yaş indirimi, 900 günü prim katkısı oluyor.
KİMLER YARARLANACAK?
SGK, belirli meslek gruplarına bu hakkı tanıyor. İşte listede öne çıkanlar:
Yer altı maden işçileri
Radyasyonla çalışan sağlık personeli
Emniyet mensupları ve polisler
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli
Basın çalışanları ve gazeteciler
3600 GÜN ŞARTI NEDEN ÖNEMLİ?
Yıpranma payından faydalanabilmek için ilgili meslekte en az 3600 gün çalışmak gerekiyor. Bu şartı tamamlayanlar, otomatik olarak emeklilik yaşında indirim hakkı kazanıyor.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Başvuru yapmak isteyen çalışanların SGK il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe vermesi yeterli. İşverenin bildirdiği hizmet süresi esas alınıyor. Doğum ve askerlik borçlanması için ise SGK-025 Borçlanma Formu dolduruluyor. Başvuru sonucu e-Devlet üzerinden görülebiliyor.
EYT'Yİ KAÇIRANLARA İKİNCİ ŞANS
3600 gün ve yıpranma payı şartlarını taşıyan meslek grupları için bu uygulama, adeta ikinci bir EYT fırsatı anlamına geliyor. Özellikle madenciler, sağlık çalışanları, asker ve polisler için erken emeklilik kapısı aralanıyor.