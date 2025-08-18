Bir Dönemin Unutulmaz İsmiydi: Survivor Almeda Kaza Geçirdi! Takla Atan Aracı Alev Alev Yandı

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan ve ardından Survivor 2025'e katılan Almeda Baylan, geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Takipçilerinden yardım isteyen Almeda'nın aracının uçurumdan yuvalarnıp alev alev yandığı öğrenildi. İşte Survivor Almeda'nın son sağlık durumu...

Survivor 2025 yarışmacısıyla ismini daha da geniş kitlelere duyuran Almeda Baylan, geçirdiği trafik kazasını sosyal medya hesabından duyurdu. Güzel isim, içinde bulunduğu aracın beş takla atarak uçurumdan yuvarlandığını açıkladı.

SURVIVOR ALMEYDA ÖLÜMDEN DÖNÜ

Baylan, yaptığı paylaşımda araçtan herkesin çıktığını, ancak aracın yandığını belirtti. Kazanın ardından yardım isteyen yarışmacının göğsünde ağrı olduğu ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ARACI UÇURUMDAN YUVARLANDI, ALEV ALEV YANDI

Kazanın şokunu üzerinden atamayan Almeda Baylan, olay yerinden çektiği bir videoyla yaşadığı dehşeti anlattı. Gözyaşları içinde yardım isteyen Baylan, "Arabayla kaza yaptık, araba takla attı. Araba yanıyor şu an, çok zor durumdayız. Üç takla, beş takla attık ve ölümden döndüm. Yardım edin!" ifadelerini kullandı.

3 KİŞİ CİDDİ BİR ŞEKİLDE YARALANDI

Kazanın ardından yapılan ilk bilgilendirmeye göre, kazada Almeda Baylan ile birlikte toplam 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Göğsündeki sancı nedeniyle hastaneye kaldırılan Almeda Baylan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yaralıların durumlarının stabil olduğu ancak bazılarında iç kanama ve kan kaybı riskine karşı gözlem altında tutuldukları bildirildi.

