Ebru Gündeş’ten Radikal İmaj Değişikliği! 90’lara Damga Vuran Moda Trendi Tarih Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kariyeri boyunca yalnızca sahnede değil, özel hayatındaki gelişmeler ve tarzıyla da gündem yaratmaya devam eden Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, bu kez kaşları ile gündem oldu.

90'LARA DAMGA VURMUŞTU

90’lı yıllarda sahne aldığı dönemlerde “ip gibi” ince kaşlarıyla adeta bir dönemin modasını belirleyen Ebu Gündeş, bu kez çok konuşulacak bir değişikliğe imza attı.

Geçtiğimiz yıl iş insanı Murat Özdemir ile dünya evine girerek magazin basınında çok konuşulan ünlü sanatçı, son olarak yeni kaş stiliyle dikkatleri üzerine çekti.

TARTIŞMA YARATAN YENİ İMAJ

Kalın, doğal ve daha belirgin formdaki kaşlarıyla sosyal medyada poz veren Gündeş’in yeni imajı hayranlarını ikiye böldü.

"YENİLENMİŞ BİR EBRU"

Kimi takipçileri Gündeş’in klasikleşen ince kaşlarını özlediklerini belirtirken, kimileri ise bu yeni görünümün kendisine daha genç, enerjik ve modern bir hava kattığını savundu.

Sanatçının imajındaki bu değişiklik, “Yenilenmiş bir Ebru Gündeş” yorumlarını da beraberinde getirdi.