Ferdi Tayfur’un Ardından İlk Kez... Tuğçe Tayfur'dan Şoke Eden Karar

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında “Bu camia bana göre değil” diyerek sahne hayatına veda etmiş, sosyal medya hesaplarından açık fotoğraflarını silerek maneviyata yönelmişti.

“Şarkı söylemeyi seviyorum ama bu ortam ruhuma uygun değil” açıklamasıyla dikkat çeken Tayfur, bu süreçte sahnelerden tamamen çekilmişti. Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından sahnelere dönüş kararı aldı.

“KRALİÇE GERİ DÖNDÜ!”

Sahneye kırmızı elbisesiyle çıkan Tayfur, babasını anmadan geçmedi. Konser sırasında Ferdi Tayfur’a ithaf ettiği duygusal anlar izleyicilerden tam not aldı. Sahne dönüşüne dair sosyal medyada “Kraliçe geri döndü!” yorumları yapılırken, bazı takipçileri ise bu dönüşü “Sürpriz ama anlamlı” olarak değerlendirdi.

“ARABESKİN PRENSİ DEĞİL, KRALIYDI”

Sosyal medya hesabından babasıyla olan çocukluk fotoğrafını paylaşan Tayfur, “Babamın son tebessümünü yanaklarındaki o al al gülüşle hatırlıyorum. O arabeskin prensi değil, kralıydı. Şimdi ona düşen tek şey: dua” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

