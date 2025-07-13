Üçüncü Kez Anne Olmuştu.... Ferdi Tayfur'un Kızı Tuğçe Tayfur'dan Bebeğiyle İlk Poz

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Arabesk müziğin efsane ismi merhum Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne olduktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşımla gündeme geldi. 40 günlük kızı Necla Hira ve büyük kızı Tuğçe Lina ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Tayfur, gönderisine sadece “Necla Hira 40 günlük…” notunu düştü.

Kızlarıyla birlikte poz veren Tayfur'un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, hem bebek Necla Hira'ya hem de Tuğçe Tayfur'a tebrik mesajları yağdırdı.

Kızı Necla Hira'nın 40'ı çıkması dolayısıyla bir mevlit düzenleyen Tayfur'u, annesi Necla Nazır da yalnız bırakmadı.

NE OLMUŞTU?

Tuğçe Tayfur son dönemde sadece anneliğiyle değil, babası Ferdi Tayfur'un vasiyeti nedeniyle açılan miras davasıyla da gündemdeydi. Babasının 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetmesinin ardından, Tayfur ailesi arasında mirasla ilgili çıkan anlaşmazlıklar basına yansımıştı. Tuğçe Tayfur'un açtığı dava sonucunda mirasa tedbir kararı alınmıştı.



