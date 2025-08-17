TRT Kadrodan Çıkarmıştı… Teşkilat Dizisinde Aybüke Pusat’ın Yerine Gelen İsim Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Instagram hesabı üzerinden 2 Nisan’da tüketimi durdurma çağrısı yapan oyuncu Aybüke Pusat, başrolünde yer aldığı TRT dizisi 'Teşkilat'tan çıkarılmıştı.

Konuya dair TRT cephesinden yapılan açıklamada, "TRT tarafından yapılan açıklamada "Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı. Pusat’ın diziden ayrılması hem izleyiciler hem de sanat camiasında geniş yankı uyandırmış, sosyal medyada oyuncuya yönelik yoğun destek mesajları paylaşılmıştı.

Aybüke Pusat-Tolga Sarıtaş

PUSAT EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Uzun süre sessizliğini koruyan Pusat, geçtiğimiz günlerde hayranlarını sevindiren bir gelişmeyi duyurdu. Başrolünde yer alacağı ve NOW'da yayınlanacak olan 'Halef' dizisiyle yeniden ekranlara döneceğini açıkladı.

Rabia Soytürk

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Öte yandan 'Teşkilat' dizisinde Pusat'ın yerine geçecek oyuncu da netlik kazandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı 'Altay' karakterine, yeni sezonda 'Hilal' adlı ajan rolüyle Rabia Soytürk eşlik edecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş