Evlilik Teklifi Alan İrem Derici'den Bomba İtiraf: İlk Kez...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

BURAK AKDOĞAN

İrem Derici, şarkıları kadar aşk hayatıyla da gündemden düşmek bilmiyor. 38 yaşındaki şarkıcının Melih Kunukcu ile yaşadığı aşk dolu dizgin devam ederken gelen sürpriz evlilik teklifi herkesi şaşkına çevirdi.

Arkadaşının düğününde evlilik teklifi alan ve bu teklifi beklemediğini belirten Derici, "Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim" diyerek dünyaevine girme sinyali vermişti. Derici aynı zamanda, "İlk defa çocuk hayali kuruyorum" açıklamalarında bulunmuştu.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

İrem Derici ve sevgili Melih Kunukcu geçtiğimiz günlerde, arkadaşları şarkıcı Burak Bulut'un düğününe katılmıştı. Melih Kunukcu, İrem Derici’ye evlenme teklifi etmişti. Sürpriz evlilik teklifi sosyal medyada büyük bir etkileşim alırken ünlü şarkıcı ilk kez konserinde konuştu.

İREM DERİCİ'DEN BOMBA İTİRAF: İLK KEZ...

Hayatında ilk kez evlilik teklifi aldığını ifade eden İrem Derici, "Bu yakın arkadaşlarımın düğününde ben de bir evlilik teklifi aldım. O günden beri hiçbir şey paylaşmadım. Herkes diyor ki 'neden paylaşmıyorsun, hadi yüzüğü göster' Hayatımda ilk kez çekiniyorum ve utanıyorum. Benim ilk evliliğim değil, ben ilk kez evlilik teklifi aldım. Bazıları şey yazdı 'Başkalarının düğününde evlilik teklifi olur mu?' Mutluluk paylaşınca artan bir şeydir. Allah tamamına inşallah erdirir" diyerek hem mutluluğunu hem de şaşkınlığını dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi