Koç Ailesinde Şoke Eden Barış! İpek Kıraç Yıllar Sonra İtiraf Etti, Miras Kavgası Yerini Gözyaşlarına Bıraktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Koç Holding'in genç kuşak temsilcilerinden iş insanı İpek Kıraç ile babası İnan Kıraç arasındaki uzun süredir devam eden aile içi anlaşmazlıklar, barışmayla son buldu.

Merhum Suna Kıraç’ın vasiyetiyle başlayan ve yıllar içinde hukuki mücadelelere dönüşen süreç, baba-kız arasında yeniden kurulan bağla yeni bir döneme girdi.

'HAYALİYLE YAŞIYORDUM'

İpek Kıraç, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, babasıyla yeniden bir araya geldiklerini duyurdu. Instagram’da babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Kıraç, “Yıllardır o cümlenin hayaliyle yaşıyordum… Babamın bana tekrar ‘biricik yavrum’ demesini duyabildiğim için çok şanslıyım” ifadelerini kullandı.

İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç

NELER OLMUŞTU?

Baba-kız ilişkisi, Suna Kıraç’ın vefatının ardından mirasın İpek Kıraç’a bırakılması ve İnan Kıraç’ın bu vasiyete itiraz etmesiyle gerginleşmişti. Taraflar arasındaki anlaşmazlık, İnan Kıraç’ın geçtiğimiz yıl sonunda Emine Alangoya ile yaptığı ve daha sonra mahkeme kararıyla iptal edilen evlilikle daha da karmaşık bir hal almıştı.

ADLİ TIP RAPORU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İpek Kıraç, bu evliliğin gerçekleştiği dönemde babasının zihinsel sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek dava açmış; mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna dayanarak evliliğin “mutlak butlan” kapsamında geçersizliğine karar vermişti.

'KAPISINI ÇALDIM, GÖZ GÖZE GELDİK'

İpek Kıraç’ın paylaşımında yer verdiği ifadeler, yıllar süren kırgınlığın ardından gelen barışmanın ne denli duygusal olduğunu ortaya koydu. Kıraç, “Hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik ve birbirimize sarıldık. Gözyaşlarımızı tutamadık. O günden beri birlikte geçirdiğimiz her anın kıymetini konuşuyoruz” dedi.

'ŞİMDİ BABAMLAYIM'

İpek Kıraç, babasıyla yeniden bağ kurmanın verdiği mutluluğu şu sözlerle ifade etti: Evet, aramıza girenler olmuş. Evet, geç kalınmış bir hastalık teşhisi var. Ama önemli olan artık beraberiz. Davalar, karmaşık süreçler hâlâ devam ediyor olabilir. Ancak babamın bana tekrar ‘biricik yavrum’ demesi her şeye bedel.

ORTAK HUKUKİ MÜCADELE SİNYALİ

Son gelişmeyle birlikte İpek ve İnan Kıraç’ın, geçmişteki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak vasiyet ve vasi atamaları konusunda birlikte hareket edeceği öğrenildi. İkilinin, kendileriyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddialara karşı ortak bir hukuki süreç başlatmaya hazırlandığı ifade ediliyor.