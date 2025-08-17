Ünlü Rapçi Ezhel'den Şok Veda! 'Artık Bırakıyorum' Diyerek Duyurdu, Ortalık Karıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

BURAK AKDOĞAN

Almanya’da yaşayan ünlü rapçi Ezhel, sosyal medyada yaptığı sert açıklamalarla gündeme geldi.

EZHEL 'ARTIK BIRAKIYORUM' DİYEREK DUYURDU! HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Kendisine yöneltilen eleştiriler ve sözlerinin yanlış anlaşılması nedeniyle tüm sosyal medya platformlarından çekileceğini duyuran Ezhel, hayranlarını şaşkına uğrattı. Sanatçının bu kararı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu ve destekleyenlerle eleştirenler arasında yoğun tartışmalara yol açtı.

İpekçioğlu 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara'da doğdu ve annesi tarafından büyütüldü. Babası Sermet İpekçioğlu Ankara’nın tanınmış gazetecilerinden, annesi Ulya Turgut ise emekli Devlet Dansçısıydı.12 yaşında iken rap müzik ile ilgilenmeye başlayan İpekçioğlu, 15 yaşındayken liseyi bıraktı. CJ, Ice ve Ais Ezhel isimleri altında müzik kariyerine başlayan İpekçioğlu, ilerleyen dönemlerde 'Ezhel' adını benimsedi. 2017'de ilk stüdyo albümü Müptezhel'i yayınladı ve bu albümün ardından geniş kitleler tarafından dinlenmeye başladı.

2018 Mayıs ayında tutuklanmasının ardından serbest bırakılması için çeşitli müzisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kampanyalar başlatıldı ve sosyal medyada destek gördü. Aynı yılın Haziran ayında İpekçioğlu'nun beraatine karar verildi. İlerleyen dönemlerde çeşitli singlelar ile Lights Out ve Made in Turkey albümlerini yayınladı.

