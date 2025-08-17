Özlem Çerçioğlu AKP’ye Geçti, Oğlunun Aşkı Gündeme Geldi: Miray Daner’e Sosyal Medyada Yorum Yağdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP saflarına katılması, sadece siyasi çevrelerde değil, magazin dünyasında da gündeme oturdu.

Bu gelişmenin ardından, Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile birlikte olduğu bilinen oyuncu Miran Daner’in sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflar gündem oldu. 18 Haziran’da Daner’in yayımladığı karelere sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda dikkat çekici yorum geldi.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Takipçilerin yaptığı yorumlar arasında, "Ah kuzum sen AK gelin mi oldun yazık", "Görürseniz topuklayan efeye sevgilerimizi iletin", "Kaynana adayı fena çıktı", "AK Parti'nin gelini mi olucan şimdi" gibi ifadeler yer aldı.

Ata Caner Çerçioğlu

AİLE ŞİRKETİNDE YÖNETİCİ

Öte yandan Ata Caner Çerçioğlu’nun, 2018 yılından bu yana aile şirketi olan JANTSA’da Satış ve Pazarlama departmanında görev aldığı biliniyor.

