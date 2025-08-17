YouTuber Alper Rende ve Betül Çakmak Evlendi! Nikah Şahidi Ünlüyü Gören İnanamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlişkileri 2015 yılına uzanan ünlü YouTuber, Alper Rende ve Altın Kelebek Ödül Töreni'nde romantik evlilik teklifi ettiği sevgilisi Betül Çakmak dünya evine girdi.

ÖDÜL ALIRKEN TEKLİF ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl En İyi Dijital İçerik Üreticisi ödülünü almak üzere sahneye çıkan Alper Rende, sürpriz bir şekilde sevgilisi Betül Çakmak'a evlilik teklif etmiş ve "İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim" sözleriyle izleyicileri duygulandırmıştı.

EVLENDİLER

Bu teklifin ardından gözler çiftin düğününe çevrilmişti. Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan çift, 16 Ağustos akşamı aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir düğünle evlendi. Betül Çakmak, zarif dantel detaylı gelinliğiyle beğeni toplarken, törende konukları gülümseten bir sürpriz yaşandı.

İLKER AYRIK NİKAH MEMURU OLDU

Daha önce resmi nikâhlarını kıyan çiftin düğün töreninde nikah memuru rolünü ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık üstlendi. Rende ve Çakmak çifti, sosyal medya hesaplarından düğün anlarına dair kareleri paylaşarak takipçilerine bu özel günü birlikte kutlama fırsatı sundu.