63 Yıl Sonra Şok İtiraf: 'Marilyn Monroe İntihar Etmedi, Kanıtlar Yok Edildi'

Marilyn Monroe’nun otopsisini yapan doktor, 63 yıllık sessizliğini bozdu. Ünlü yıldızın ölüm nedeninin intihar olduğunu hiçbir zaman kabul etmediğini belirten doktor, bunu araştırmanın bile yasaklandığını anlattı.

Son Güncelleme:
63 Yıl Sonra Şok İtiraf: 'Marilyn Monroe İntihar Etmedi, Kanıtlar Yok Edildi'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marilyn Monroe’nun 4 Ağustos 1962’deki ölümü, aradan geçen 63 yıla rağmen aydınlatılamadı. Otopsiyi yapan doktor Thomas Noguchi, 98 yaşında sessizliğini bozarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü yıldızın intihar ettiğine hiçbir zaman inanmadığını belirten Noguchi, ölümün ardındaki gerçeklerin araştırılmasının bile engellendiğini açıkladı.

KANITLAR YOK EDİLDİ

Daily Mail’in haberine göre, Noguchi’nin açıklamaları, 'Yeni LA Coroner: Thomas Noguchi ve Hollywood’da Ölüm' kitabında yer aldı. Kitabın yazarı Anne Soon Choi, otopsinin eksik yapıldığını, kanıtların hızla ortadan kaybolduğunu ve intihar kararının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

63 Yıl Sonra Şok İtiraf: 'Marilyn Monroe İntihar Etmedi, Kanıtlar Yok Edildi' - Resim : 1

Noguchi, Monroe’nun cesedinin çevresinde bulunan sakinleştirici hap şişelerine rağmen, midesinde ve bağırsaklarında hiçbir ilaç izine rastlanmadığını belirtti. Daha detaylı testler için baskı yapmasına rağmen, baş toksikolog Raymond Abernathy’nin rapor sonrası organları imha ettiğini öğrendiğini söyledi.

KENNEDY DETAYI

Noguchi, otopsinin yetersizliği nedeniyle suçlanmaktan korktuğunu, ancak dönemin baş adli tabibi Theodore Curphey’nin yerine 35 yaşındaki kendisinin görevlendirildiğini anlattı.

63 Yıl Sonra Şok İtiraf: 'Marilyn Monroe İntihar Etmedi, Kanıtlar Yok Edildi' - Resim : 2

Kitapta, Monroe’nun ABD Başkanı John F. Kennedy ile ilişkisi ve Kennedy’nin çocuğunu taşıdığı iddiaları da yer alıyor. Yıldızın, Kennedy tarafından terk edildikten sonra kürtajla ilgili her şeyi ifşa etme tehdidinde bulunduğu öne sürülüyor. Bu durumun, güçlü Kennedy ailesinin Monroe’yu susturmak için bir neden oluşturduğu iddia ediliyor.

Ses Kayıtları İlk Kez Ortaya Çıktı! Marilyn Monroe'nun Katili Bir Kennedy mi?Ses Kayıtları İlk Kez Ortaya Çıktı! Marilyn Monroe'nun Katili Bir Kennedy mi?Magazin

Marilyn Monroe'yu canlandıran Ana de Armas: Film için mezarlığa gittik ve ondan izin istedikMarilyn Monroe'yu canlandıran Ana de Armas: Film için mezarlığa gittik ve ondan izin istedikKültür - Sanat

Kaynak: Diken

Etiketler
İntihar
Son Güncelleme:
YouTuber Alper Rende ve Betül Çakmak Evlendi! Nikah Şahidi Ünlüyü Gören İnanamadı Takipçilerinin Gözdesi Çift 'Evet' Dedi
Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Kadir İnanır'ın Ameliyat Sonrası Son Hali Ortaya Çıktı Kadir İnanır'ın Son Hali Herkesi Şaşırttı
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
Konutta Yeni Dönem Resmen Başlıyor! 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı: Artık O Daireler İnşa Edilebilecek Konutta Yeni Dönem, 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
Meteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Uyarısı! Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Uyarısı
Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu… Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu…
Trump’tan Sürpriz Diplomasi Hamlesi! Alaska Zirvesi’nden Sonra Harekete Geçti… Sadece 5 Gün Kaldı Trump’tan Sürpriz Diplomasi Hamlesi! Sadece 5 Gün Kaldı