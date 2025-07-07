Aralarına Küslük Girmişti, Şimdi Özlem Satır Satır Aktı! Tuğçe Tayfur'dan Babasına Hasret Dolu Paylaşım

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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 2023 yılında hayatını iş insanı Muhammed Aydın ile birleştiren Tayfur, bu evlilikten dünyaya gelen kızına "Necla Hira" adını verdi.

BABASINA ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde nostaljik bir anıya yer vererek, babası Ferdi Tayfur ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına ise duygusal bir not düştü: "Dalmışız uzaklara... Uzak çok uzak. Yolunda sonunda bir daha hiç karşılaşmayacakmışız gibi dalmışız uzaklara. Ama yine de elin omzumda."

SOSYAL MEDYADAN SİTEM ETTİ

Öte yandan Tayfur, son dönemde sosyal medyada hakkında yapılan bazı yorumlara sessiz kalmadı. Özellikle gizli hesaplardan kendisini eleştiren kişilere yönelik sert çıkışı dikkat çekti. Tayfur, takipçilerine şöyle seslendi: "Gizli hesaplardan ahkam kesenler var. 3-5 kişi. Aynı soyisimdeler. Pardon da şu gizli hesaplarınızı kaldırın, öyle ahkam kesin bakayım! Sevenleri, başka akrabaları babamı paylaştıklarında böyle cinnet geçiriyorsunuz ya. Siz önce bir gizli hesaplarınızı kaldırın. Cumali ağabeye ya da ağabeyime laf etmeden önce, bir gizli hesaplarınızı kaldırın, ondan sonra konuşun. Görün bakalım halk size ne cevap veriyor. Öyle yiğitlik olmuyor biliyor musunuz? Yiğitlik böyle olur, hesaplar açık oluyor ve böyle açık açık konuşuyoruz. Artık konuşmalarınıza dikkat edin."

BABASI FERDİ TAYFUR İLE NEDEN KÜSTÜLER?



Bir dönem araları oldukça iyi olan Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında, son yıllarda soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Gerilimin fitilini, Tuğçe Tayfur’un "Tayfur" soyadını markalaştırması ateşledi. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulundu. Bunun üzerine Tuğçe Tayfur şu sözlerle karşılık verdi: "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?"

Bu açıklamalar, magazin dünyasında geniş yankı buldu. Takipçileri ikiye bölünürken, bazıları Ferdi Tayfur’u destekledi, bazıları ise Tuğçe Tayfur’un yanında yer aldı.