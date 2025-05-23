Tuğçe Tayfur Çılgına Döndü! ‘Kocamın Hikayelerinden Uzak Dur’

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur ile arası açık olan kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

Miras ve soyadı konusundaki anlaşmazlıklarla ilgili sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapan Tayfur, Instagram hikayesinden yeni imalı bir ifade paylaştı.

'ÇOK ŞEY YAZACAĞIM DA...'

“Ben hiç kimseye seni babama söyleyeceğim demedim! Hepsini kendim dövdüm, sonra oynaya oynaya eve gittim' diye bir söz alıntılayan Tuğçe Tayfur, "Çok şey yazacağım, yazacağım da derin bir nefes alıp sakince telefonu bir kenara bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

'KOCAMIN HİKAYELERİNDEN UZAK DUR'

2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine giren ve şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Tuğçe Tayfur, paylaşımına "Torpilli Hatice, kocamın hikayelerinden uzak dur" notunu da düştü.

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR

Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası ise ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'dur

İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Tuğçe Tayfur, yükseköğrenimini Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü'nde tamamladı. Küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimiyle piyano ve keman çalmaya başladı.

2003 yılında Ferdi Tayfur'un "Durun Ayaklarım" albümünde "Evde Yoktun" şarkısının sözlerini yazmış ve bestesini yapmıştır. Ayrıca, babasının 2004 yılındaki "Bir Demet Gül" albümündeki "Elim Kolum Bağlı" ve "Bekle Beni" şarkılarının söz ve müziği Tuğçe Tayfur'a aittir. 2006 yılında ise "Aşkın Cezası" albümünde "Denedim Vallahi" şarkısına vokal yapmıştır

2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu "Joker" adlı müzik grubunun solistliğini üstlenen Tuğçe Tayfur, bir dönem ABD'de yaşamıştır. ABD'de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak ile tanışmış ve 2015 yılında Türkiye'de maksi single çıkarmaya karar vermiştir. Bu projede "Kalp Dayanmaz", "Köle Olup" ve "Yok Olsam" şarkılarının söz ve bestelerini hazırlamıştır . Ayrıca, babası Ferdi Tayfur ile birlikte "Huzurum Kalmadı" şarkısını seslendirmiş ve bu şarkıya klip çekilmiştir.

Tuğçe Tayfur, 1.74 metre boyunda ve 62 kilogram ağırlığındadır. Burcu balıktır .KARAR