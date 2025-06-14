Tuğçe Tayfur'dan Hodri Meydan! 'Yiğitlik Böyle Olur'

Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyada gizli hesaplardan kendisine kötü yorum yapanlara ateş püskürdü. Tuğçe Tayfur, "Öyle yiğitlik olmuyor biliyor musunuz? Yiğitlik böyle olur, hesaplar açık oluyor, açık açık konuşuyoruz" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Tuğçe Tayfur'dan Hodri Meydan! 'Yiğitlik Böyle Olur'
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Bu yıl hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son yıllarda magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri haline geldi. Babasıyla yaşadığı gerilim, ailenin miras kavgası ve kendi evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne oldu. Kızına "Necla Hira" adını veren Tayfur, kendisi hakkında gelen kötü yorumlara ise ateş püskürdü.

Sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Tuğçe Tayfur, gizli hesaplar üzerinden hedef alındığını vurgulayarak bu duruma isyan etti. "Gizli hesaplardan ahkam kesenler var. 3-5 kişi. Aynı soyisimdeler" diyen Tayfur, bu kişilere gizli hesaplar yerine gerçek hesaplar üzerinden yorum yapma çağrısında bulundu.

Tuğçe Tayfur'dan Hodri Meydan! 'Yiğitlik Böyle Olur' - Resim : 1

'YİĞİTLİK ÖYLE OLMAZ'

Gizli hesapları kaldırmalarını isteyen Tuğçe Tayfur, "Sevenleri, başka akrabaları babamı paylaştıklarında böyle cinnet geçiriyorsunuz ya. Siz önce bir gizli hesaplarınızı kaldırın. Cumali ağabeye ya da ağabeyime laf etmeden önce, bir gizli hesaplarınızı kaldırın, ondan sonra konuşun" dedi. Bu şekilde yorumlar almayı kabul etmediğini söyleyen Tayfur, "Öyle yiğitlik olmuyor biliyor musunuz? Yiğitlik böyle olur, hesaplar açık oluyor ve böyle açık açık konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir dönem şarkıcılık da yapan ardından kendi markasını kuran Tuğçe Tayfur, 2019 yılında evliliğini noktaladığı Taner Şafak'tan Taner Efe adında bir erkek çocuk sahibi. Ardından 2023 yılında nikah masasına oturduğu Muhammed Aydın ile de geçtiğimiz yıl bir kız çocuğu sahibi olup adını "Tuğçe Lina" koymuştu.

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