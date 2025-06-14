Ünlü Futbolcu Enis Destan'ın 'Aşk' Zaferi! Tüm Engelleri Aştı, Mutlu Sona Ulaştı

Trabzonspor'un genç yıldızı Enis Destan, annesinin her yönden hakaret ederek kabul etmeyeceğini söylediği Arzum Kuruçalı ile dünyaevine girdi. Eleştirilere hiçbir zaman kulak asmayıp aşkına sahip çıkan Destan'a sosyal medyadan destek ve tebrik mesajları yağdı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Futbolcu Enis Destan'ın 'Aşk' Zaferi! Tüm Engelleri Aştı, Mutlu Sona Ulaştı
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Trabzonspor'un 23 yaşındaki santraforu Enis Destan, aylardır yeşil sahalardaki performansı yerine özel hayatına yönelik eleştirilerle gündeme geliyor. Geçtiğimiz aralık ayında pilates eğitmen Arzum Kuruçalı ile nişanlanan golcü futbolcu, annesinin sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Oğlunun nişanına gitmeyen Gül Destan, bununla da kalmayarak oğlu ve gelinine çok sert sözler sarf etti.

Sosyal medya hesabından oğlunun nişan fotoğrafı için şoke eden yorumlarda bulunan Gül Destan, Arzum Kuruçalı hakkında "Madem kendinden 10 yaş küçük biriyle evlenmek istiyorsun sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydin, amacın belli. Oğlumun tercih ettiği gelinin kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak biz istemiyoruz" dedi.

Ünlü Futbolcu Enis Destan'ın 'Aşk' Zaferi! Tüm Engelleri Aştı, Mutlu Sona Ulaştı - Resim : 1

ANNESİNİ HER YERDEN SİLDİ

Yetişkin bir insan olan oğlunun "kandırıldığını" iddia eden Gül Destan, Arzum Kuruçalı'nın ailesini de tanımadıklarını söyleyerek Enis Destan ve Arzum Kuruçalı'nın kendi iradeleriyle evlilik kararı aldığını söyledi. Annesinin, eşine bu şekilde hakaret etmesine öfkelenen Enis Destan da annesini bütün sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.

Magazin dünyasına bomba gibi düşen skandaldan bir süredir yeni bir haber gelmezken, Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Enis Destan'ın Arzum Kuruçalı ile evlendiğini duyurdu. Söz konusu paylaşımda kulüp, "Dünyaevine giren futbolcumuz Enis Destan ve sevgili eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Ünlü Futbolcu Enis Destan'ın 'Aşk' Zaferi! Tüm Engelleri Aştı, Mutlu Sona Ulaştı - Resim : 2

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Evlilik haberinin ardından sosyal medyada Enis Destan ve Arzum Kuruçalı'ya tebrik mesajları yağdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, ilişkisinin ve eşinin arkasında duran genç futbolcuya övgüler dizdi. Kullanıcılar, Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın da en kısa sürede çiftin önünde durmayı bırakmasını dilediklerini söyledi.

Ünlü Futbolcu Enis Destan'ın 'Aşk' Zaferi! Tüm Engelleri Aştı, Mutlu Sona Ulaştı - Resim : 3

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