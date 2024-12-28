Ünlü Futbolcu Nişanlandığını Duyurdu, Annesi Ateş Püskürdü: 'Onaylamıyoruz, Oğlumu Kandırarak Kendine Ayarlamış'
Trabzonspor forması giyen Enis Destan, pilates eğitmeni Arzum Kuruçalı ile evliliğe ilk adımı attı. Nişanlanan çift, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Enes Destan'ın annesinden ise peş peşe şoke eden paylaşımlar geldi. Anne Destan, bu evliliği onaylamadığını belirterek Kuruçalı hakkında ağır sözler sarf etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor forması giyen Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Nişan fotoğraflarını paylaşan çifte çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Ancak futbolcunun annesinin bu evliliğe onay vermediği ortaya çıktı. Gül Destan sosyal medya hesabından şoke eden paylaşımlarda bulundu.
Oğlunun nişanına gitmediğini söyleyen Gül Destan, "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli." diye yazdı.
ANNEDEN ŞOKE EDEN PAYLAŞIMLAR
Çiftin fotoğrafını paylaşan Gül Destan, "Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum." diye yazdı.
Hızını alamayan anne Destan, "Kandırarak kendine ayarlamış." diyerek suçladığı gelinine yönelik şunları yazdı:
"Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı!"
"Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar."
"Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşı evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."
Gül Destan'ın paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
ARZUM KURUÇALI KİMDİR?
İzmir Urla'da yaşayan Arzum Kuruçalı, 32 yaşında. Antrenör olan Arzum Kuruçalı, pilates eğitmenliği yapıyor.