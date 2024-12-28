Ünlü Futbolcu Nişanlandığını Duyurdu, Annesi Ateş Püskürdü: 'Onaylamıyoruz, Oğlumu Kandırarak Kendine Ayarlamış'

ANNEDEN ŞOKE EDEN PAYLAŞIMLAR

Çiftin fotoğrafını paylaşan Gül Destan, "Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum." diye yazdı.