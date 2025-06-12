Murat Ülker'den Osimhen İtirafı! Servet Harcamış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İbrahim Hatipoğlu, Osimhen transferinin kulüp açısından önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, “Biz Osimhen’i, tüm bonusların devreye girmesi halinde toplam 9 milyon Euro’ya oynattık. Bu rakam, günümüz futbol piyasasında oldukça avantajlı. Ekonomik dengeleri gözeterek transferi sonlandırmaya çalışıyoruz. Zamanın bizim lehimize işlediğini düşünüyoruz. Umuyorum ki Galatasaray’ın kontrol edebileceği maliyetlerle bu transfer sonuçlanacak” ifadelerini kullandı.

REKLAM ANLAŞMASI DOĞRUDAN YAPILDI

Öte yandan, 343 Digital YouTube kanalında konuşan Haluk Yürekli, Victor Osimhen’in reklam gelirleriyle ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Yürekli, Ülker’in sahibi olduğu Yıldız Holding’in, ünlü futbolcuyu "Çizi" markasının reklam yüzü yapmak üzere 1.5 milyon Euro ödeme yaptığını açıkladı. Bu teklifin, Galatasaray aracılığıyla değil doğrudan oyuncuya iletildiği belirtildi.

ÜLKER’DEN GALATASARAY’A JEST

Yıldız Holding’in en büyük hissedarlarından biri olan Murat Ülker’in, reklam anlaşmasının yanı sıra Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu da unutmadığı görüldü. Ülker, centilmenlik göstergesi olarak holding binasına Galatasaray bayrağı astırdı. Bu jest, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi