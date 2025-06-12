Murat Ülker'den Osimhen İtirafı! Servet Harcamış
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, katıldığı TRT Spor canlı yayınında transfer gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen ile yürütülen görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, oyuncunun sarı-kırmızılı formayla bu sezon ne kadar kazandığını da ilk kez açıkladı.
İbrahim Hatipoğlu, Osimhen transferinin kulüp açısından önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, “Biz Osimhen’i, tüm bonusların devreye girmesi halinde toplam 9 milyon Euro’ya oynattık. Bu rakam, günümüz futbol piyasasında oldukça avantajlı. Ekonomik dengeleri gözeterek transferi sonlandırmaya çalışıyoruz. Zamanın bizim lehimize işlediğini düşünüyoruz. Umuyorum ki Galatasaray’ın kontrol edebileceği maliyetlerle bu transfer sonuçlanacak” ifadelerini kullandı.
REKLAM ANLAŞMASI DOĞRUDAN YAPILDI
Öte yandan, 343 Digital YouTube kanalında konuşan Haluk Yürekli, Victor Osimhen’in reklam gelirleriyle ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Yürekli, Ülker’in sahibi olduğu Yıldız Holding’in, ünlü futbolcuyu "Çizi" markasının reklam yüzü yapmak üzere 1.5 milyon Euro ödeme yaptığını açıkladı. Bu teklifin, Galatasaray aracılığıyla değil doğrudan oyuncuya iletildiği belirtildi.
ÜLKER’DEN GALATASARAY’A JEST
Yıldız Holding’in en büyük hissedarlarından biri olan Murat Ülker’in, reklam anlaşmasının yanı sıra Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu da unutmadığı görüldü. Ülker, centilmenlik göstergesi olarak holding binasına Galatasaray bayrağı astırdı. Bu jest, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi