İslam Memiş'ten Dikkat Çeken Uyarı: Bu Yatırıma Yönelen Zengin Olacak

Gümüşün bayram döneminde dikkat çeken bir yükseliş sergilediğini belirten İslam Memiş, bu performansın “şov” niteliğinde olduğunu vurguladı. Gümüşün, altını tahtından edecek kadar güçlü bir yükseliş gösterdiğini söyleyen İslam Memiş, özellikle yılın ikinci yarısında gümüşün önünün daha da açık olacağını ifade etti.