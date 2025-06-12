İslam Memiş'ten Dikkat Çeken Uyarı: Bu Yatırıma Yönelen Zengin Olacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara seslenerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun süredir yükseliş ivmesini koruyan altın, son dönemde dalgalı bir grafik sergilerken, gümüşün performansı öne çıkmaya başladı. İslam Memiş, “Altını değil gümüşü takip edin çünkü gümüş sizi zengin edebilir” diyerek yatırım tercihlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gümüşün bayram döneminde dikkat çeken bir yükseliş sergilediğini belirten İslam Memiş, bu performansın “şov” niteliğinde olduğunu vurguladı. Gümüşün, altını tahtından edecek kadar güçlü bir yükseliş gösterdiğini söyleyen İslam Memiş, özellikle yılın ikinci yarısında gümüşün önünün daha da açık olacağını ifade etti.
GÜMÜŞ SON 13 YILIN ZİRVESİNE ULAŞTI
Yılın başından bu yana sergilediği artışla yatırımcısına kazandıran gümüşün, son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Memiş'in verdiği bilgilere göre, yıl başında 10.000 TL’lik yatırımla gram altın alanlar yaklaşık 3.721 TL kazanç sağlarken, aynı dönemde gümüşe yatırım yapanlar 4.114 TL gelir elde etti. Bu da gümüşte %41'in üzerinde bir getiri anlamına geliyor.
PLATİN DE DİKKAT ÇEKİYOR: “SESSİZ AMA KAZANÇLI”
Altının gölgesinde kalan ancak son dönemde öne çıkan bir diğer değerli metal ise platin oldu. Memiş, platin için “sessiz ama kazancı çok fazla oldu” ifadelerini kullanarak, yalnızca bir ayda %35'lik getiri sağladığını kaydetti. Aynı süreçte altının getirisi %26 seviyelerinde kaldı.
PLATİN VE PALADYUM YATIRIMINA ERİŞİM KOLAYLAŞTI
Platin ve paladyum yatırımlarının artık bankalar aracılığıyla da yapılabildiğini belirten İslam Memiş, özel rafinerilerin dijital uygulamaları üzerinden fiziki alım satım işlemlerinin de gerçekleştirilebildiğini aktardı. Böylece yatırımcıların bu değerli metallere erişimi her zamankinden daha kolay hale geldi.
“GÜMÜŞÜN YÜKSELİŞİ SÜRECEK”
İslam Memiş’in değerlendirmelerine göre, yılın ikinci yarısında gümüş piyasasında yükselişin sürmesi bekleniyor. Hem kısa vadede hem de uzun vadeli yatırımcılar için gümüş ve platin, altına göre daha kazançlı seçenekler arasında öne çıkıyor.