Ünlü Futbolcunun Eşi Kansere Yakalandı, Saçlarını Elleriyle Kesti

Ünlü futbolcu Marcao'nun eşi Pan Teixeira'nın kansere yakalandığı bildirildi. Marcao'nun eşinin saçlarını kestiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, Galatasaraylılardan yorum yağdı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Eski Galatasaray futbolcusu Marcao’nun eşi Pan Teixeira’ya kanser teşhisi konuldu. Marcao’nun eşinin saçını kendi elleriyle kazıdığı anlar görebleri duygulandırdı.

Brezilyalı savunmacı, eşinin saçlarını kazıyarak, bu zorlu sürecinde onun yanında olduğunu gösterdi. Pan Teixeria ve Marcao’nun sosyal medyadan paylaştığı anlar herkesi duygulandırırken, Galatasaraylılardan destek yorumları ve beğeni yağdı.

Ünlü Futbolcunun Eşi Kansere Yakalandı, Saçlarını Elleriyle Kesti - Resim : 1

Ünlü ismin tedavi süreciyle ilgili detay paylaşılmazken, Marcao’nun paylaşımı gündem oldu.

Marcao, 2018/19 sezonunda Chaves'ten 4 milyon Euro bedelle Galatasaray'a gelmiş ve 2022/23 sezonunda 13 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya gitmişti.

Sevilla forması giyen Marcao’nun şartlarda anlaşması durumunda İspanyol kulübünden ayrılacağı belirtiliyordu. Marcao’nun geleceğine ilişkin kararı ilerleyen günlerde vermesi bekleniyordu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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