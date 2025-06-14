Sibil Çetinkaya 'Göğsün Yok' Yorumuna Ateş Püskürdü!

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Son dönemin en popüler sosyal medya fenomenlerinden Sibil Çetinkaya, uzun süreli bir aşk yaşadığı ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'dan ayrıldıktan sonra şu sıralar tatil yapıyor. Bir süredir Bodrum'da olan ve keyifli geçen deniz tatilinden fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Sibil Çetinkaya, paylaştığı son karesine Instagram üzerinden gelen bir yoruma çok öfkelendi.

Çetinkaya, sosyal medyada bir takipçisinin, “Ben şok, sizde çocuk olsa nasıl emzireceksiniz? Göğüs hiç yok" yorumuna sert bir cevap verdi. İnsanların bedenlerinin rahatça aşağılanmaya çalışılmasını asla kabul etmeyeceğini söyleyen sosyal medya fenomeni, "Sus Sibil, aman diyorum ama dayanamıyorum… İnsanların bedenini bir rahat mı bıraksak? Evet zaten küçük, üstüne bir de giydiğim bikini basınca dünden beri DM’lerim hakaret doldu" dedi.

'DOĞALLIKTAN YANAYIM'

Bedenime hakaretlerle dolu mesajlar aldığını belirterek bunları yazan birçok kişinin de hemcinsi olduğunu ifade eden Sibil Çetinkaya, doğallıktan yana olduğunu vurgulayarak göğüslerinden memnun olduğunu anlattı. "İnsanları rahat bırakın artık, bana böyle daha cool ve modern geliyor" diyen sosyal medya fenomeni, bir gün göğüslerini yaptırırsa yalnızca gördüğü baskıdan dolayı yapacağını belirtti.

SİBİL'E DESTEK YAĞDI

Kimsenin kimseye böyle şeyler yazmaması gerektiğini söyleyen Sibil Çetinkaya, özellikle kız çocuklarının böyle yorumlardan çok etkilendiğini ifade ederek "Beni geçtim, küçük kızlara kendilerini kötü hissettiriyorsunuz, ayıp gerçekten. Eğer bir gün istersem yaptırırım, şu an mutluyum" sözleriyle isyan etti.

Sibil Çetinkaya'nın yanıtı sosyal medyada büyük destek görürken, kadınlara gelen bu yorumların bir psikolojik şiddet yöntemi olduğu ve pek çok kadının böyle yorumlar nedeniyle kendilerini yetersiz hissettikleri belirtildi.