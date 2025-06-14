Ünlü Oyuncu Fadik Sevin Atasoy Sır Gibi Sakladığı Hastalığını İlk Kez Açıkladı: 'Küllerimden Doğdum'
Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, uzun süre gizli tuttuğu meme kanseri mücadelesini ilk kez açıkladı. “Yandım, piştim ve küllerimden doğdum” diyen Atasoy, hastalık sürecinde yalnız kalmayı tercih ettiğini söyledi. Oyuncu, ekranlara dönmek için gün sayıyor.
Kaynak: Sabah
Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, yıllardır kamuoyundan gizlediği meme kanseri mücadelesini ilk kez paylaştı. Bir dergiye kapak olan oyuncu, 1.5 yıl süren bu zorlu süreci neden yalnız geçirmeyi tercih ettiğini anlattı.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Atasoy, hastalığını uzun süre saklamasının ardında yatan duygusal sebepleri içtenlikle ifade etti. “Bir ateş çemberinin içinden sessiz sedasız yürüdüm” diyen oyuncu, bu süreçte ajitasyondan uzak kalmak için büyük özen gösterdiğini belirtti.
“Yaşamda bazı yollar ancak tek başına yürünebilir” diyen Fadik Sevin Atasoy, acısını ve yasını içine gömdüğünü söyledi. Hem bedenine hem de ruhuna odaklanmayı seçtiğini aktardı. Kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Atasoy, “Şimdi adeta yeniden doğmuş gibiyim. Yandım, piştim ve küllerimden doğdum” diyerek yaşadıklarını özetledi.
Ünlü oyuncu, artık daha canlı, sağlıklı ve eskisinden çok daha güçlü olduğunu vurguladı. Sessizlik içinde verdiği bu savaştan galip çıkan Atasoy, şimdi hayata yeniden sarıldığını ifade etti.
Atasoy, röportajda mesleğine olan özlemini de dile getirdi. Ekranlara dönmeyi büyük bir heyecanla beklediğini söyleyen oyuncu, yeni projelere açık olduğunu da belirtti.