Ünlü Oyuncu Fadik Sevin Atasoy Sır Gibi Sakladığı Hastalığını İlk Kez Açıkladı: 'Küllerimden Doğdum'

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, yıllardır kamuoyundan gizlediği meme kanseri mücadelesini ilk kez paylaştı. Bir dergiye kapak olan oyuncu, 1.5 yıl süren bu zorlu süreci neden yalnız geçirmeyi tercih ettiğini anlattı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Atasoy, hastalığını uzun süre saklamasının ardında yatan duygusal sebepleri içtenlikle ifade etti. “Bir ateş çemberinin içinden sessiz sedasız yürüdüm” diyen oyuncu, bu süreçte ajitasyondan uzak kalmak için büyük özen gösterdiğini belirtti.