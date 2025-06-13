Ünlü Oyuncu Ozan Güven'e Hapis Cezası

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İstanbul'da görülen davada, ünlü oyuncu Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları yargı süreci sonuçlandı.

Mahkeme, Ozan Güven'i 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırırken, 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine karar verdi. Deniz Bulutsuz ise 'basit yaralama' suçundan beraat etti.

Kaynak: DHA