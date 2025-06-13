Sivas'ta Kene Alarmı! Vali Açıkladı... Kaç Vaka, Kaç Can Kaybı Var?

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında, Belediye Başkanı Adem Uzun ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Kene Vakaları Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu ile basın toplantısı düzenleyen Şimşek, kene tutunmasına bağlı artan vakaların kamuoyunda önemli bir gündem oluşturduğunu belirtti.

2025’TE 39 VAKA, 7 ÖLÜM

Vali Şimşek, 2025’te 39 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakası tespit edildiğini, 6’sı Sivas’ta, 1’i Tokat’tan sevk edilen hasta olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tedavisi sürenlere acil şifalar diliyorum” dedi.

VAKA SAYILARINDA AZALMA, KIRSALDA YOĞUNLUK

Son 5 yılın verilerini paylaşan Şimşek, 2021’de 224, 2022’de 210, 2023’te 83, 2024’te 65 ve 2025’te 5,5 ayda 39 vaka görüldüğünü belirtti. Vakaların özellikle Kelkit Vadisi ve kuzey ilçelerdeki köylerde yoğunlaştığını, ölümlerin tamamının kırsal bölgelerden olduğunu vurguladı. Vakaların çoğu hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan kişilerde görülüyor.

Şimşek, kene ile mücadelenin tüm kurumlarla iş birliği içinde titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. “Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, yüksek riskli bölgelerde hayvanlara kene ilaçlaması yapıyor, köylere ilaç dağıtılıyor. Kırsalda çiftçi ve hayvancılar için eğitim faaliyetlerimiz yoğun şekilde devam ediyor” dedi.

KEKLİK AVI TARTIŞMASINA AÇIKLAMA

Kamuoyunda tartışılan keklik avıyla ilgili Şimşek, “İlimizde keklik avı şu an yasak. Keklik ve benzeri kanatlıların kene sorununa çözüm sağladığına dair kesin bilgi yok” diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

AŞI ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yürüttüğü aşı çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandığını müjdeleyen Şimşek, “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın uluslararası ekiple geliştirdiği iki aşıdan biri faz 1 aşamasına ulaştı. DNA temelli bu aşı, faz çalışmalarının tamamlanmasıyla kısa sürede tıp dünyasına kazandırılacak” dedi.

Sivas’ta kene vakalarına karşı önlemler ve aşı çalışmaları umut verirken, Şimşek, kırsalda yaşayan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: DHA