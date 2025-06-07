Tomarza’da Kene Tehlikesi: Boş Arazide Kene Görüntülendi

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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Şıhbarak Mahallesi’nde Hacı Mehmet Eker (31), kene ısırması sonucu hayatını kaybetmiş, Cücün Mahallesi’nde ise başka bir kişi kene ısırması nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Bu olayların ardından, Tomarza’da kene paniği devam ediyor. Son olarak, Develi yolu üzerinde boş bir arazide bir kene görüldü. Keneyi fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, ilçede kene tehlikesinin hala ciddi bir tehdit olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında artan kene vakalarına karşı vatandaşları uyarıyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül olabilen hastalıklara yol açabilen kenelere karşı, açık arazilerde uzun kollu kıyafetler giyilmesi, kene kovucu sprey kullanılması ve vücudun düzenli kontrol edilmesi öneriliyor. Kene ısırması durumunda, kenenin yanlış yöntemlerle çıkarılmaya çalışılmaması ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulanıyor.

Tomarza’daki son olay, bölgedeki kene tehlikesine dikkat çekerken, yetkililerin kırsal alanlarda denetim ve bilgilendirme çalışmalarını artırması bekleniyor.

Kaynak: İHA