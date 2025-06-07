Bingöl’de Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Bingöl-Genç karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Bingöl’de Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
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Bingöl-Genç karayolunda 6 Haziran 2025’te meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparak olayın nedenini araştırmaya başladı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Bingöl Trafik kazası
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