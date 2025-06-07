Tekirdağ'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

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İl genelinde güvenlik ve huzurun artırılması amacıyla yapılan denetimlerde, 11 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 70 mermi ile 3 tüfek bulundu.

Ele geçirilen silahlar ve mühimmatla ilgili olarak, şahıslar hakkında adli ve idari süreçlerin başlatıldığı kaydedildi. Emniyet yetkilileri, Tekirdağ’da kamu düzenini sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA