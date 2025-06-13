Konya’da Öğretmen Cinayeti: Ev Arkadaşı Katilden Pişkin Savunma

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Konya’da Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’ü (33) otomatik av tüfeğiyle öldüren Berkehan Oluk (27), adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının “Pişman mısın?” sorusuna verdiği “Pişman değilim” yanıtıyla kan dondurdu. Olay, 12 Haziran 2025 günü saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak’ta bulunan okulda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Berkehan Oluk, taksiyle geldiği okulda, eski ev arkadaşı olan rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’ün odasına yöneldi. Paltosunun altına gizlediği otomatik tüfekle Öz’e 10 el ateş eden Oluk, cinayetin ardından okulda polis ekiplerini bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Muhammed Öz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Oluk, polis tarafından gözaltına alındı.

SUÇ KAYDI KABARIK

Soruşturma kapsamında, Berkehan Oluk’un 10’dan fazla suç kaydı olduğu ve kısa bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı. Oluk ile Öz’ün, bir dönem aynı evi paylaştıkları sırada yaşadıkları geçimsizliğin husumete dönüştüğü belirtildi.

'PİŞMAN MISIN?' SORUSUNA ŞOKE EDEN CEVAP

Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Berkehan Oluk, adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü sırasında gazetecilerin “Pişman mısın?” sorusuna soğukkanlılıkla “Pişman değilim” yanıtını veren zanlının bu sözleri, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Öte yandan, Muhammed Öz’ün cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi ve defnedilmek üzere Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi’ne götürüldü.

Olay, eğitim camiasında derin bir üzüntü yaratırken, zanlının pişkin tavrı tepkilere neden oldu. Berkehan Oluk’un yargılanmasına, adliyeye sevkinin ardından başlanacak.

Kaynak: DHA