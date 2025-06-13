İngiliz Basınından Dikkat Çeken 'İsrail'e Misilleme' Senaryoları! İran, Türkiye'yi mi Vuracak?

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İsrail’in İran’daki birçok kente düzenlediği saldırılar, bölgedeki gerilimi tırmandırırken, uluslararası kamuoyu gelişmeleri endişeyle takip ediyor. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, İran’ın İsrail’e karşı olası misilleme senaryolarını değerlendiren çarpıcı bir haber yayınladı. Gazete, İran’ın yanıt olarak Türkiye’deki ABD üslerini hedef alabileceğini öne sürerek dikkatleri üzerine çekti. İşte The Times’ın masaya yatırdığı beş endişe verici senaryo:

1. İran, ABD Üslerini Vurabilir

The Times, İran’ın 2020 yılında General Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak’taki ABD üslerini hedef aldığını hatırlattı. Gazete, İran’ın benzer bir stratejiyle, müttefiklerini kullanarak Türkiye, Irak ve diğer ülkelerdeki ABD üslerine eş zamanlı saldırılar düzenleyebileceğini iddia etti. Yayınlanan haritada, Türkiye’deki ABD askeri üslerinin de potansiyel hedefler arasında olduğu belirtildi.

2. Petrol Rezervlerine Saldırı

Orta Doğu, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 30’unu sağlıyor ve bu rezervlerin çoğu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’ten geliyor. İran, 2019’da Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine düzenlediği saldırıyla küresel petrol ticaretinin yüzde 5’ini geçici olarak durdurmuştu. The Times, İran’ın benzer bir saldırıyı tekrar gerçekleştirebileceğini, bu kez Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle yakınlaşmasına rağmen bu seçeneği masada tuttuğunu öne sürdü.

3. Basra Körfezi’ni Kapatma Hamlesi

Basra Körfezi, günlük petrol ticaretinin yüzde 30’unun geçiş noktası konumunda. İran’ın, misilleme olarak bu stratejik bölgeyi kapatabileceği, böylece küresel enerji piyasalarını sarsabileceği belirtiliyor. The Times, İran’ın bu adımı atması halinde bölgedeki ekonomik ve siyasi dengelerin ciddi şekilde etkilenebileceğini vurguladı.

4. Doğrudan İsrail’e Saldırı

İran, İsrail’in nükleer tesislerine yönelik saldırısına karşılık olarak doğrudan İsrail’e saldırma seçeneğini değerlendiriyor. Daha önce Nisan 2024’te İsrail’e 300’den fazla füze ve drone ile saldıran İran, benzer bir hamleyi tekrarlayabilir. Ancak İsrail, geçmişte bu tür saldırıları büyük ölçüde savuşturmayı başarmıştı. The Times, bu senaryonun bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğine dikkat çekti.

5. Müttefikler Aracılığıyla Saldırı

İran’ın en önemli müttefikleri Hizbullah ve Hamas, son dönemde güç kaybı yaşasa da, Yemen’deki Husiler, Suriye ve Irak’taki milis grupları İran’ın vekil güçleri olarak hareket edebilir. The Times, İran’ın bu grupları kullanarak dolaylı misillemeler yapabileceğini, böylece bölgesel çatışmayı genişletebileceğini ifade etti.

BÖLGEDEKİ GERİLİM VE TÜRKİYE’NİN KONUMU

The Times’ın Türkiye’deki ABD üslerini potansiyel hedef olarak göstermesi, bölgesel gerilimin Türkiye’ye de sıçrayabileceği endişesini artırdı. İran’ın geçmişte Irak’taki ABD üslerine yönelik saldırıları, bu senaryonun ciddiyetini ortaya koyuyor. Öte yandan, İran’ın bölgedeki müttefikleri ve stratejik konumu, misilleme seçeneklerini çeşitlendiriyor. Uluslararası kamuoyu, bu senaryoların bölgesel ve küresel etkilerini yakından izlerken, diplomatik çözüm çağrıları da artıyor.

Bölgedeki gelişmeler, özellikle enerji piyasaları ve bölgesel güvenlik açısından kritik bir döneme işaret ediyor. İran’ın olası misilleme adımları, Türkiye dahil birçok ülkeyi etkileyebilecek bir domino etkisi yaratabilir.

Kaynak: Haber Merkezi