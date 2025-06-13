Marmaray'daki Kavga İçin İddianame Hazır! İstenen Ceza Belli Oldu

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Maltepe’de, 30 Mayıs 2025 günü Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda yaşanan yer verme tartışması, vahim bir olayla sonuçlandı. İki çocuğuyla seyahat eden Deniz Eroğlu (46), kapı girişinde bulunan Zehra A. ile yer verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmaya müdahil olan Ekrem Dur (50), Eroğlu’nu darbederek burnunu kırdı ve olay yerinden uzaklaştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak Ekrem Dur hakkında “neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, saat 16.45 sıralarında Marmaray treninde meydana geldi. Deniz Eroğlu, iki çocuğuyla trene bindiğinde, kapı önünde duran Zehra A. ile yer verme konusunda sözlü tartışma yaşadı. Zehra A.’nın ağlaması üzerine Ekrem Dur, Eroğlu’na “Bayan şahsa bağırman doğru olmadı, usulünce uyarabilirdin” diyerek tepki gösterdi. Tartışmaya İbrahim A. da dahil oldu. İddianameye göre, Ekrem Dur, Eroğlu’nu kavga etmek için trenden dışarı çağırdı. Eroğlu, çocukları yanında olduğu için inmeyi reddedince, Dur, Eroğlu’nu trenden çekiştirerek yüzüne yumruk attı ve trenden indi. İstasyon’da da devam eden tartışma sırasında Eroğlu’nun çocukları, korkuları nedeniyle diğer yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

ADLI SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Olay sonrası gözaltına alınan Ekrem Dur ve İbrahim A., emniyete götürüldü. İbrahim A., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Ekrem Dur, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği, Dur’un tutuklanmasına karar verdi. Ancak Dur, avukatının itirazı üzerine 4 Haziran’da tahliye edildi.

ADLİ TIP RAPORU: YARALANMA AĞIR

İddianamede, 4 Mayıs 2025 tarihli Adli Tıp Kurumu raporuna yer verildi. Raporda, Deniz Eroğlu’nun yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve vücudunda kemik kırığına yol açtığı belirtildi. Ekrem Dur’un ifadesinde, Eroğlu’nun Zehra A.’ya bağırması üzerine tartıştıklarını, Eroğlu’nun hakaret ettiğini ve gerginlik anında yumruk attığını söylediği kaydedildi.

YARGILAMA BAŞLIYOR

İddianame, Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle Ekrem Dur’un yargılanmasına başlanacak. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, özellikle çocukların tanık olduğu şiddet olayı tepkilere neden oldu.

Kaynak: DHA