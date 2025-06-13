Zeytinburnu Fişekhane'de Korku Dolu Anlar! Restoranda Çıkan Yangın Panik Yarattı

Zeytinburnu Fişekhane’de bulunan bir restoranda yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi bilinmezken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın çevredeki restoranlara sıçramadan söndürüldü.

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Zeytinburnu Fişekhane’de bulunan bir restoranda çıkan yangın büyük panik yarattı. Çıkış sebebi bilinmeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında çevreye yayılmadan söndürülerek kontrol altına alındı.

Zeytinburnu Fişekhane'de Korku Dolu Anlar! Restoranda Çıkan Yangın Panik Yarattı - Resim : 1

Yangının restorandaki elektrik düzeneğinden çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA-İHA

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