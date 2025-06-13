Zeytinburnu Fişekhane'de Korku Dolu Anlar! Restoranda Çıkan Yangın Panik Yarattı
Zeytinburnu Fişekhane’de bulunan bir restoranda yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi bilinmezken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın çevredeki restoranlara sıçramadan söndürüldü.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Zeytinburnu Fişekhane’de bulunan bir restoranda çıkan yangın büyük panik yarattı. Çıkış sebebi bilinmeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında çevreye yayılmadan söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangının restorandaki elektrik düzeneğinden çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: DHA-İHA
Son Güncelleme:
İran mı İsrail mi? Hangi Ülkenin Ordusu Daha Büyük ve Kalabalık? Hangi Ülkenin Silahları Daha Güçlü?