İran mı İsrail mi? Hangi Ülkenin Ordusu Daha Büyük ve Kalabalık? Hangi Ülkenin Silahları Daha Güçlü?

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İsrail’in gece saatlerinde İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından, bölgede gerilim yeniden tırmandı. Olası bir misilleme ihtimali gündeme gelirken, iki ülkenin askeri kapasiteleri karşılaştırılmaya başlandı. Peki İran mı İsrail mi? Hangi ülkenin ordusu daha büyük? Hangi ülkenin silahları daha güçlü? İşte İsrail ve İran ordularının detaylı güç karşılaştırması…

İSRAİL ORDUSU MU İRAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ?

Yaklaşık 90 milyon nüfusa sahip İran, Ortadoğu’nun en geniş insan kaynağına sahip ordularından biri olarak öne çıkıyor. 580 bini aşkın aktif asker ve 200 bine yakın yedek personelle hizmet veren İran ordusu, klasik ordu yapısının yanı sıra Devrim Muhafızları aracılığıyla dış operasyonlarını da sürdürüyor.

Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü, İran’ın bölgesel vekil güçlerle bağlantısını kuruyor. Hizbullah, Hamas ve İslami Cihad gibi yapılanmalar bu ağın önemli parçalarını oluşturuyor. İran'ın silahlı yapısının nihai karar mercii ise dini lider Ayetullah Ali Hamaney.

Son yıllarda füze teknolojisine ağırlık veren İran, uzun menzilli sistemler geliştirdi. Secil (2.500 km), Kheibar (2.000 km) ve Hacı Kasım (1.400 km) gibi balistik füzeler dikkat çekerken, Muhacir-10 gibi gelişmiş SİHA’lar da düşük irtifa uçuş yetenekleriyle öne çıkıyor. Ülke, 2023’te ilk hipersonik füzesini de duyurdu.

HANGİ ÜLKENİN ORDUSU DAHA KALABALIK?

İran, askeri harcamalarda Orta Doğu’da Suudi Arabistan, İsrail ve Türkiye’nin ardından 4. sırada. 2023 yılında savunma bütçesi 10 milyar doları aştı. Bu bütçenin üçte birinden fazlası Devrim Muhafızları’na ayrılıyor. Ancak İran ordusunun zayıf noktaları da dikkat çekiyor. Özellikle hava kuvvetleri, devrim öncesine ait uçakların kullanılamaz hale gelmesiyle ciddi operasyonel zafiyet taşıyor. Tanklar ve zırhlı araçlar da büyük ölçüde eski teknolojiye dayanıyor.

TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜK VE HAVA HAKİMİYETİ

İsrail, yaklaşık 10 milyonluk nüfusa rağmen savunma teknolojileri ve eğitimli ordusuyla bölgede askeri dengeyi lehine çevirebilen ülkelerden biri. 2023 itibarıyla 47 milyar doları bulan askeri harcama bütçesi, İran’ın neredeyse beş katı. Savunma harcamalarının GSYİH’ye oranı da İran’ın iki katına ulaşıyor.

Hava gücü, İsrail’in en dikkat çeken alanlarından biri. F-15, F-16 ve özellikle F-35 savaş uçaklarıyla toplamda 240 jetlik hava filosu bulunuyor. Bu sayede İsrail, nokta atışı operasyonlarla üstünlük kurma yeteneğine sahip.

İran’ın yaklaşık 188 savaş uçağı ise hem eski hem de yedek parça sıkıntısı nedeniyle çoğu zaman uçuşa uygun değil.

İRAN'IN MI İSRAİL'İN Mİ SİLAHLARI DAHA GÜÇLÜ?

İsrail’in “Demir Kubbe”, “David's Sling” ve “Arrow” gibi çok katmanlı hava savunma sistemleri, 13 Nisan’da İran’dan gelen yüzlerce füze ve SİHA’yı başarıyla engelledi. Bu sistemler, İsrail’i bölgesel ölçekte benzersiz bir savunma kalkanına sahip kılıyor.

İran ise füze sayısı ve menzili bakımından öne çıksa da, bu füzelerin isabet oranı ve durdurulabilirliği, askeri dengede belirleyici bir unsur olmaya devam ediyor.

Siber alanda da İsrail’in daha gelişmiş altyapılara sahip olduğu biliniyor. Ancak İran destekli saldırıların özellikle son dönemde daha etkili ve sık hale geldiği dikkat çekiyor.

DENİZ VE NÜKLEER GÜÇLER

Donanma kapasitesi bakımından İran’ın 100’ün üzerinde gemisi bulunsa da bunların büyük bölümü modern donanmalarla rekabet edecek düzeyde değil. İsrail’in daha küçük fakat daha modern ve teknoloji odaklı bir deniz filosu bulunuyor.

İsrail’in nükleer silahlara sahip olduğu uluslararası çevrelerde genel kabul görse de Tel Aviv yönetimi bu konuda hiçbir zaman resmi açıklama yapmadı. İran ise nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu savunuyor ve nükleer silah geliştirdiği yönündeki iddiaları reddediyor.

Kaynak: Haber Merkezi