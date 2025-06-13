Tüm Gözler Bu Koltukta! 264 Kişi Öldü, O Hayatta Kaldı… 11A’nın Gizemi Çözüldü

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Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında düşen 241 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağından sağ kurtulan tek kişinin oturduğu ‘hayat kurtaran koltuk’ büyük dikkat çekmişti.

MUCİZE KOLTUK: 11A

Ahmedabad Emniyet Müdürü G.S. Malik, ‘11A numaralı koltuktaki bir kişi ile hastaneye kaldırılan bir kişi sağ bulundu. Hastanedeki kişi şu anda tedavi altında. Henüz ölü sayısına ilişkin bir şey söyleyemem. Uçak bir yerleşim bölgesine düştüğü için ölü sayısı artabilir’ açıklamasını yapmıştı.

ACİL DURUM KAPISININ ARKASINDA

Kaza yerinden ambulansa yürüyerek giden 40 yaşındaki Ramesh Viswashkumar’ın ‘11A’ numaralı koltukta oturduğu, koltuğun acil çıkış kapısının hemen arkasında yer aldığı öğrenildi. Viswashkumar'ın yürüyerek ambulansa bindiği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Air India’ya ait AI171 sefer sayılı yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Hindistan medyasına göre, Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, 12 Haziran 2025 günü yerel saatle 13:38’de havalandıktan yaklaşık beş dakika sonra, havalimanı yakınındaki Meghani Nagar bölgesinde kaza yaptı.

264 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi ve Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) birimleri sevk edildi. Ahmedabad polisi, havalimanı ve çevresindeki yolları trafiğe kapattı. Air India, düşen uçaktaki yolcuların 169'unun Hint vatandaşı, 53'ünün İngiliz, 7'sinin Portekizli ve bir tanesinin de Kanadalı olduğunu açıkladı. Düşen uçaktan şu ana kadar 264 kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi