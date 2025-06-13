MLSA Duyurdu: 4 Gazeteci Gözaltına Alındı

Gazeteciler Semra Pelek, Ozan Cırık, Melisa Efe ve Dicle Baştürk bu sabah gözaltına alındı. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gazetecilerin Artvin’e sevk edileceğini duyurdu.

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MLSA Duyurdu: 4 Gazeteci Gözaltına Alındı
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Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gazeteciler Semra Pelek, Ozan Cırık, Melisa Efe ve Dicle Baştürk'ün gözaltına alındığını duyurdu. MLSA'dan yapılan açıklamada gazetecilerin evlerine operasyon düzenlendiğini belirtildi.

Maslak’taki jandarma komutanlığına götürülen gazetecilerin, sağlık kontrolünün ardından Artvin’e sevk edileceği ifade edildi.

MLSA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Artvin merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci sayısı dörde çıktı Gazeteciler Semra Pelek, Dicle Baştürk, Sendika.Org çalışanı Ozan Cırık ve Frankfurter Allgemeine Zeitung için tercümanlık yapan Melisa Efe evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor. Dört ismin de Artvin’e sevk edileceği öğrenildi. MLSA Hukuk Birimi, süreci takip ediyor."

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Kaynak: Haber Merkezi

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