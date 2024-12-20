Gazeteci Özlem Gürses Gözaltına Alındı

Gazeteci Özlem Gürses, TSK'ya yönelik sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek, "devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Gazeteci Özlem Gürses Gözaltına Alındı

Gazeteci Özlem Gürses YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses hakkında TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Gürses, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gürses'in "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"dan suçlandığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Ankara'da Kritik Temas: Alman Mevkidaşı Baerbock ile Bir Araya Geldi Bakan Fidan'dan Kritik Temas; Alman Mevkidaşı ile Görüştü
Halk TV Binasına Saldırıda Flaş Gelişme: Saldırgana 'Adli Kontrol' Talebi! Halk TV Binasına Saldırıda Flaş Gelişme
İnsanların Parmak İzleri Neden Farklı Hiç Merak Ettiniz mi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız İnsanların Parmak İzleri Neden Farklı Hiç Merak Ettiniz mi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor