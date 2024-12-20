Gazeteci Özlem Gürses Gözaltına Alındı

Gazeteci Özlem Gürses YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses hakkında TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Gürses, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gürses'in "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"dan suçlandığı belirtildi.