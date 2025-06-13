Yabancı Çobanlar Geliyor: İşte Başvuru Detayları

Hayvancılıkta yerli iş gücü yetersiz kalınca, yabancı çobanlara çalışma izni verilmesi için başvurular alınmaya başlandı. İşletmelere hayvan sayısına göre en fazla 3 yabancı çoban izni verilecek. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Yabancı Çobanlar Geliyor: İşte Başvuru Detayları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de hayvancılık sektöründe yaşanan yerli iş gücü yetersizliği, yabancı işçilerin istihdamının önünü açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deneyimli yabancı çoban ve hayvan bakıcılarına yönelik çalışma izni başvurularını dün itibarıyla almaya başladı.

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışma kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinde çalıştırılmak üzere yabancı uyruklu çobanlar için yasal süreç resmen başladı. Amaç; üretimde sürekliliği sağlamak ve hayvancılık sektöründeki nitelikli iş gücü açığını kapatmak.

Yabancı Çobanlar Geliyor: İşte Başvuru Detayları - Resim : 1

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Çalışma izni için başvurular, Türkiye'de en az 6 aylık geçerli ikameti bulunan yabancılar veya doğrudan yurt dışından gelecek kişiler adına işverenler tarafından yapılabilecek. Başvurular yalnızca Hayvan Bilgi Sistemi'ne (HBS) kayıtlı işletmeler tarafından yapılabilecek.

İŞLETMELERE ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru yapılabilmesi için hayvancılık işletmelerinin belirli hayvan varlığı sınırlarını karşılaması gerekiyor:

  • Küçükbaş işletmelerde en az 200 küçükbaş,
  • Besi işletmelerinde en az 100 büyükbaş,
  • Süt işletmelerinde en az 50 büyükbaş,
  • Karma işletmelerde (besi + süt) en az 75 büyükbaş hayvan varlığı şartı aranıyor.

Belirlenen kriterlerin her katı için bir yabancı çoban istihdam edilebilecek; ancak bir işletme en fazla üç yabancı çoban için izin alabilecek.

Maaş, Konaklama, Yemek, Sınırsız İnternet... Her Şey Dahil Aylık 80 Bin TL Maaşla Çalışacak Eleman AranıyorMaaş, Konaklama, Yemek, Sınırsız İnternet... Her Şey Dahil Aylık 80 Bin TL Maaşla Çalışacak Eleman AranıyorEkonomi

81 İli Etkiledi: Vali'ye Kadar Haber Saldılar! 100 Bin Liraya Çalışacak Eleman Bulamıyorlar81 İli Etkiledi: Vali'ye Kadar Haber Saldılar! 100 Bin Liraya Çalışacak Eleman BulamıyorlarEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
İşçi Hayvancılık
Son Güncelleme:
Emekliler İçin Dünyada En İyi 10 Şehir Açıklandı: Türkiye'den Sadece O İl Listede Yer Aldı Emekliler İçin Dünyada En İyi 10 Şehir Açıklandı: Türkiye'den Sadece O İl Listede Yer Aldı
MLSA Duyurdu: 4 Gazeteci Gözaltına Alındı 4 Gazeteci Gözaltına Alındı
Afyon Sucuğu Avrupa’dan Tescilli Lezzet Statüsü Aldı Afyon Sucuğu Avrupa’dan Tescilli Lezzet Statüsü Aldı
Tüm Gözler Bu Koltukta! 264 Kişi Öldü, O Hayatta Kaldı… 11A’nın Gizemi Çözüldü 264 Kişi Öldü, O Hayatta Kaldı… 11A’nın Gizemi Çözüldü
ÇOK OKUNANLAR
İsrail'den İran'a Hava Saldırısı! İran Genelkurmay Başkanı Öldürüldü; Misilleme Gecikmedi İsrail 'NÜKLEER' Savaşı Başlattı, İran'dan Misilleme Geldi
İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş
ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar
Kiracıları Havalara Uçuracak Karar: Paranız Olmasa da Artık Kiranız Otomatik Yatacak Kiracıları Havalara Uçuracak Karar: Paranız Olmasa da Artık Kiranız Otomatik Yatacak
Türkiye’nin 100 Yıllık Ayakkabı Devinden Beklenmedik Karar! Türkiye’nin 100 Yıllık Ayakkabı Devinden Beklenmedik Karar!