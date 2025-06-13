Yabancı Çobanlar Geliyor: İşte Başvuru Detayları

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Türkiye'de hayvancılık sektöründe yaşanan yerli iş gücü yetersizliği, yabancı işçilerin istihdamının önünü açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deneyimli yabancı çoban ve hayvan bakıcılarına yönelik çalışma izni başvurularını dün itibarıyla almaya başladı.

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışma kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinde çalıştırılmak üzere yabancı uyruklu çobanlar için yasal süreç resmen başladı. Amaç; üretimde sürekliliği sağlamak ve hayvancılık sektöründeki nitelikli iş gücü açığını kapatmak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Çalışma izni için başvurular, Türkiye'de en az 6 aylık geçerli ikameti bulunan yabancılar veya doğrudan yurt dışından gelecek kişiler adına işverenler tarafından yapılabilecek. Başvurular yalnızca Hayvan Bilgi Sistemi'ne (HBS) kayıtlı işletmeler tarafından yapılabilecek.

İŞLETMELERE ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru yapılabilmesi için hayvancılık işletmelerinin belirli hayvan varlığı sınırlarını karşılaması gerekiyor:

Küçükbaş işletmelerde en az 200 küçükbaş,

Besi işletmelerinde en az 100 büyükbaş,

Süt işletmelerinde en az 50 büyükbaş,

Karma işletmelerde (besi + süt) en az 75 büyükbaş hayvan varlığı şartı aranıyor.

Belirlenen kriterlerin her katı için bir yabancı çoban istihdam edilebilecek; ancak bir işletme en fazla üç yabancı çoban için izin alabilecek.

Kaynak: AA