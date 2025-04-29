81 İli Etkiledi: Vali'ye Kadar Haber Saldılar! 100 Bin Liraya Çalışacak Eleman Bulamıyorlar
Erzincan'da uzun ve zorlu kış mevsiminin ardından hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, çoban bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan kentte, çobanlık mesleğine ilginin azalması üreticileri çaresiz bırakıyor. Bazı besiciler, 100 bin lira maaş teklif etmelerine rağmen çalışacak çoban bulamıyor.
100 BİN LİRAYA ÇALIŞACAK ELEMAN BULAMIYORLAR
Durumu doğrudan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’ya ileten bir besici, yaşadığı sorunu şu sözlerle özetledi:
Küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Çobanlardan yana sıkıntımız var. 100 bin lira maaş istiyorlar. 100 bin lira vermemize rağmen çoban bulamıyoruz.
ÜLKE GENELİNDE ÇOBAN SORUNU YAŞANIYOR
Çay ocağında oturduğu sırada Vali Aydoğdu’ya rastlayan besici, sektördeki bu krizin yalnızca Erzincan'a özgü olmadığını, ülke genelinde çoban bulmanın zorlaştığını da dile getirdi. Özellikle gençlerin bu mesleğe ilgisiz kalması, yüksek maaş tekliflerine rağmen kırsalda çalışmak istememesi sorunları daha da derinleştiriyor.
Yetkililer, hayvancılığın sürdürülebilirliği için çobanlık mesleğinin cazip hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu kapsamda mesleki teşvikler ve sosyal desteklerin artırılması gerektiği ifade ediliyor.