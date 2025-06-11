Maaş, Konaklama, Yemek, Sınırsız İnternet... Her Şey Dahil Aylık 80 Bin TL Maaşla Çalışacak Eleman Aranıyor
Yozgat’ta besiciler, 80 bin lira maaş, konaklama, yemek ve sınırsız internet sunmalarına rağmen çoban bulamıyor. Artan maliyetler ve iş gücü eksikliği nedeniyle üreticiler, hayvanların bakımını kendileri üstlenmek zorunda kalıyor. Hayvancılık sektörü zor günlerden geçiyor.
Kaynak: İHA
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabası’nda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar çoban bulamamaktan dertli. Maaş, konaklama, yemek ve hatta sınırsız internet dahil tüm imkanları sunmalarına rağmen çobanlık işiyle ilgilenen kimse çıkmıyor. Yıllardır bu işi sürdüren besiciler, bu yıl işleri kendi başlarına yürütmek zorunda kaldı.
HER ŞEY DAHİL 80 BİN TL'YE ÇALIŞACAK ELEMAN YOK
Kasabada besicilik yapan Adem Göçer, bu yıl arkadaşlarıyla birlikte bir çoban tutmak için yoğun çaba harcadıklarını ancak sonuç alamadıklarını anlattı. Türkiye’nin dört bir yanından çoban aradıklarını ifade eden Göçer, "En az 10 kişiyi aradık. 75-80 bin lira maaş, yeme-içme, konaklama ve sınırsız internet dahil her şeyi karşılamamıza rağmen geri dönüş alamadık. Talepler her geçen yıl artıyor, ama işin taliplisi yok" dedi.
"KENDİMİZ ÇOBANLIK YAPIYORUZ"
Hayvancılığın maliyetinin her geçen gün arttığını belirten Göçer, "Bir buzağı yemi 750-800 lira. Süt para etmiyor. Yem fiyatları uçtu gitti. 100 bin liralık masrafla bir çoban tutsak elde kazanç kalmıyor. O yüzden artık çoban da bulamayınca kendimiz hayvanların peşine düşüyoruz" sözleriyle sektördeki zorluklara dikkat çekti.
"BU İŞ GÖRÜNDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİL"
Çobanlık mesleğine karşı bir eleştirisinin olmadığını vurgulayan Göçer, "Şirket çalışanı ay sonunda maaşını alır ama bu iş öyle değil. 7/24 emek isteyen, doğayla iç içe ama oldukça zahmetli bir iş. Herkes yapamaz. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlayıcı" diye konuştu.
"HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARIN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"
Göçer, bu yılki en büyük sıkıntının sadece çoban eksikliği olmadığını da dile getirdi. Otlak alanların kuruduğunu, süt fiyatlarının aşağıya çekildiğini ve yem fiyatlarının durmaksızın arttığını ifade etti. "Hayvancılıkla uğraşanların artık dayanacak gücü kalmadı. Her şey üst üste gelince işin içinden çıkamıyoruz" diyerek üreticilerin yaşadığı baskıyı gözler önüne serdi.