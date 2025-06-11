Maaş, Konaklama, Yemek, Sınırsız İnternet... Her Şey Dahil Aylık 80 Bin TL Maaşla Çalışacak Eleman Aranıyor

HER ŞEY DAHİL 80 BİN TL'YE ÇALIŞACAK ELEMAN YOK

Kasabada besicilik yapan Adem Göçer, bu yıl arkadaşlarıyla birlikte bir çoban tutmak için yoğun çaba harcadıklarını ancak sonuç alamadıklarını anlattı. Türkiye’nin dört bir yanından çoban aradıklarını ifade eden Göçer, "En az 10 kişiyi aradık. 75-80 bin lira maaş, yeme-içme, konaklama ve sınırsız internet dahil her şeyi karşılamamıza rağmen geri dönüş alamadık. Talepler her geçen yıl artıyor, ama işin taliplisi yok" dedi.