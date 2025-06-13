İran'da Göndere Çekilen Kırmızı Bayrak ne Anlama Geliyor?

İran, İsrail’in son saldırılarının ardından dikkat çeken bir adım attı. Ülkenin sembolik şehirlerinden Kum’da yer alan Cemkeran Camii’nde, kırmızı bayrağı göndere çekildi. Peki İran'da göndere çekilen kırmızı bayrak ne anlama geliyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

İran'da Göndere Çekilen Kırmızı Bayrak ne Anlama Geliyor?
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İsrail’in gece saatlerinde Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah şehirlerine düzenlediği saldırılar, İran’ın askeri ve stratejik noktalarını hedef aldı. Komutan karargahları, nükleer altyapılar ve kritik askeri merkezlerin hedef alındığı belirtilirken, İran’dan gelen ilk sembolik yanıt Cemkeran’dan geldi. Ülkenin sembolik şehirlerinden Kum’da yer alan Cemkeran Camii’nde, kırmızı bayrağı tekrar göndere çekildi. Peki İran'da göndere çekilen kırmızı bayrak ne anlama geliyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

İRAN'DA KIRMIZI BAYRAK NE ANLAMA GELİYOR?

İran’da kırmızı bayrak, tarihsel olarak “kan davası” ve “intikam” anlamı taşır. Özellikle Şii inancında bu bayrak, adaletin sağlanması için mücadele edileceğini ve ölen kişinin kanının yerde kalmayacağını simgeler.

İran'da Göndere Çekilen Kırmızı Bayrak ne Anlama Geliyor? - Resim : 1

Bu sembol, İslam tarihine dayanan köklü bir geleneğin parçası olup, Hz. Hüseyin'in Kerbela’daki şehadetiyle de ilişkilendirilir. Modern İran’da ise bu bayrağın göndere çekilmesi, genellikle büyük bir saldırı veya kaybın ardından misilleme yapılacağı yönünde bir mesaj olarak yorumlanır.

DÜNYAYA VERİLEN GÖZDAĞI

Cemkeran Camii’ne çekilen bu bayrak, İran’ın yaklaşan bir karşılık ya da askeri yanıt hazırlığında olduğunun işareti olarak görülüyor. Geçmişte de benzer şekilde, üst düzey komutan Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından bu bayrak dalgalandırılmış ve İran birkaç gün sonra füze saldırısıyla yanıt vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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