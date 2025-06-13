İran Saldırılarında 'Mossad' Detayı Ortaya Çıktı: İsrail Truva Taktiği Uygulamış

İsrail'in İran'a yönelik bu sabah başlayan saldırıları öncesinde Mossad'ın, başkent Tahran yakınlarında kamikaze İHA üssü kurduğu öne sürüldü. İddiayı dile getiren İsrailli yetkili, bu İHA'ların saldırı sırasında aktif hale getirildiğini de ekledi.

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İran Saldırılarında 'Mossad' Detayı Ortaya Çıktı: İsrail Truva Taktiği Uygulamış
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İsrail'in İran'a bu sabah erken saatlerde düzenlemeye başladığı saldırılarla alakalı çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yerel basına konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın bu sabahki saldırılardan önce İran'ın başkent Tahran yakınlarında kamikaze insansız hava aracı (İHA) üssü kurduğunu iddia etti.

Söz konusu yetkili, kurulan bu İHA üssünün patlayıcı yüklü kamikaze İHA'larla İran ordusuna ait Tahran yakınlarındaki bir askeri üsteki karadan karaya füze rampalarının hedef alınması amacıyla kurulduğunu ileri sürdü. İsrailli yetkili, bu kamikaze İHA'ların Tel Aviv'in bu sabah erken saatlerde düzenlediği saldırı sırasında aktif hale getirildiğini de söyledi.

İran Saldırılarında 'Mossad' Detayı Ortaya Çıktı: İsrail Truva Taktiği Uygulamış - Resim : 1

İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRILAR

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti. İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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