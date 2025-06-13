Hindistan’daki Faciada Uçak Firmasından Yeni Karar! Ölen 241 Kişinin Ailesine Ne Kadar Ödenecek?

Hindistan’da düşen yolcu uçağının firma sahibi, hayatını kaybeden 241 kişinin ailesine, yaklaşık 115 bin dolar yardım yapacağını açıkladı. Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, yaralıların tıbbi masraflarının da karşılanacağını belirtti.

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Hindistan’daki Faciada Uçak Firmasından Yeni Karar! Ölen 241 Kişinin Ailesine Ne Kadar Ödenecek?
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Hindistan’da dün düşen yolcu uçağında 242 yolcu arasından sadece bir yolcu sağ olarak kurtulmuş, hastaneye yürüyerek gitmişti.

Dünyanın gündemine oturan kaza sonrasında uçak firması Air India'nın bünyesinde bulunduğu Tata Group, yeni bir açıklama yaptı. Kazada yakınlarını kaybeden her aileye yaklaşık 115 bin dolar yardım yapılacağını açıklandı.

Hindistan’daki Faciada Uçak Firmasından Yeni Karar! Ölen 241 Kişinin Ailesine Ne Kadar Ödenecek? - Resim : 1

HER AİLEYE 115 BİN DOLAR

Tata Group, X sosyal medya hesabından Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran'ın açıklamalarını içeren paylaşımda bulundu. Paylaşımda yaralıların tıbbi masraflarının da karşılanacağı belirtildi.

Ayrıca uçak kazasında zarar gören BJ Tıp Koleji’nin inşasına da destek sağlanacağı ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazanın meydana geldiği bölgeyi ziyaret etti ve yaralılarla görüştü.

NE OLMUŞTU?

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Hindustan Times'ın haberinde ise uçaktaki iki kara kutudan birisine erişildiği belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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Hindistan Uçak kazası
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