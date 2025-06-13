Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki: Hava Saldırısını En Güçlü Şekilde Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama paylaştı. Açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki: Hava Saldırısını En Güçlü Şekilde Kınıyoruz
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Orta Doğu’da gerilim bir kez daha tırmandı. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından tepkiler peş peşe geldi. Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki: Hava Saldırısını En Güçlü Şekilde Kınıyoruz - Resim : 1

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur.

Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir.

İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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