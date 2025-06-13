İzmir'de Orman Yangını! Müdahale Sürüyor

İzmir'de Mordoğan yakınlarında çıkan yangına 2 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler zamana karşı mücadele veriyor.

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İzmir'in Karaburun ilçesi, Mordoğan Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Saat 11.30 sıralarında yükselen dumanların ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen müdahale çalışmalarına 2 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer katılıyor.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına hem havadan hem karadan müdahale tüm hızıyla sürerken, alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılmasından endişe ediliyor. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için zamanla yarışıyor.

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Kaynak: DHA

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