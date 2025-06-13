Mardin Ovası'nda Gece Gündüz Hasat Yapılıyor! Herkes 24 Saat Tarlada Çalışıyor
Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından Mardin Ovası’nda buğday hasadı başladı. Üreticiler, yüksek sıcaklıkların etkisiyle artan yangın tehlikesine karşı ürünlerini bir an önce tarladan kaldırmak için gece gündüz çalışıyor.
Kaynak: AA
Yaklaşık 3 milyon dekarlık tarım alanının 2 milyon dekarında buğday üretiminin yapıldığı ovada, biçerdöverler tarlalara girdi. Hasat edilen buğday, kamyonlarla Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi’ne taşınıyor. Hasat sonrası elde edilen saman da Türkiye’nin birçok bölgesine gönderiliyor.
SULU ALANLARDA VERİM YÜKSEK
Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, bölgenin hububat ve bakliyat tarımına elverişli olduğunu belirtti. Yaklaşık 3 milyon dekarlık alanda tarım yapıldığını söyleyen Öter, alanın büyük kısmında çiftçilerin kendi açtığı kuyularla sulama yaptığını ifade etti.
Kurak geçen yıl nedeniyle kuru tarım yapılan bölgelerde buğday hasadının büyük ölçüde gerçekleşmediğini aktaran Öter, sulu arazilerde ise hem verim hem de kalite açısından rekor düzeyde ürün alındığını vurguladı. Öter, “Dünyanın en kaliteli buğdayı bu topraklarda yetişiyor. Coğrafi işaret almış bulgurlar da bu buğdayla üretiliyor” dedi.
EN BÜYÜK TEHLİKE: ANİ YANGINLAR
Hasat döneminin en büyük tehditlerinden birinin yangın olduğunu belirten Mehmet Şerif Öter, belediyelere ve vatandaşlara çağrıda bulundu. Yangınların erken fark edilip söndürülmesi için itfaiye araçlarının kritik bölgelerde hazır bekletilmesi gerektiğini belirten Öter, “Sadece çiftçiler değil, herkes dikkatli olmalı. Sigara izmariti ya da cam şişe gibi yangına neden olabilecek hiçbir nesne tarlalara atılmamalı. Bu buğday sadece çiftçinin değil, ülkenin serveti” dedi.
ÇİFTÇİLER GÜNDÜZÜ GECEYE KATIYOR
Kızıltepe’nin kırsal Hacıhasan Mahallesi’nde üretim yapan Mehmet Faruk Badıllı da sabah erken saatlerde başladıkları hasadın gece 23.00’e kadar sürdüğünü ifade etti. Yangın korkusunun kendilerini uykusuz bıraktığını söyleyen Badıllı, “Vatandaşlardan ricamız, tarlaların yakınında hiçbir şekilde ateş yakılmasın, çöpler gelişigüzel atılmasın. Yangın çıkması halinde itfaiyenin hızlıca müdahale etmesi hayatî önem taşıyor” dedi.
BİÇERDÖVERLER 4 VARDİYAYLA SAHADA
Biçerdöver operatörü Mazlum Er ise yangın riskine karşı hiç durmadan çalıştıklarını söyledi. Gündüz sıcağı ve akşam rüzgarı nedeniyle ani yangınların meydana gelebildiğini belirten Er, “Bazı günler 2, bazı günler 4 vardiya hâlinde tarladayız. Hasadın bir an önce tamamlanması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Üretici Şeyh Davut Damar da, çiftçilerin en büyük endişesinin yangın olduğunu ifade ederek, “Hasadı hızla bitirerek hem emeğimizi hem ürünümüzü korumak istiyoruz” diye konuştu.