Mardin Ovası'nda Gece Gündüz Hasat Yapılıyor! Herkes 24 Saat Tarlada Çalışıyor

SULU ALANLARDA VERİM YÜKSEK

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, bölgenin hububat ve bakliyat tarımına elverişli olduğunu belirtti. Yaklaşık 3 milyon dekarlık alanda tarım yapıldığını söyleyen Öter, alanın büyük kısmında çiftçilerin kendi açtığı kuyularla sulama yaptığını ifade etti.

Kurak geçen yıl nedeniyle kuru tarım yapılan bölgelerde buğday hasadının büyük ölçüde gerçekleşmediğini aktaran Öter, sulu arazilerde ise hem verim hem de kalite açısından rekor düzeyde ürün alındığını vurguladı. Öter, “Dünyanın en kaliteli buğdayı bu topraklarda yetişiyor. Coğrafi işaret almış bulgurlar da bu buğdayla üretiliyor” dedi.