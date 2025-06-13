Gazeteci Ece Üner İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

Gazeteci Ece Üner, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 2 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Üner, "Mağdur olduğum davanın sanığı oldum" diyerek beraatini talep etti.

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Gazeteci Ece Üner, 15 Mart 2025 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık" paylaşımı nedeniyle hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Üner hakkında, "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Gazeteci Ece Üner İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı - Resim : 1

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan Ece Üner, savunmasında kişisel itibarına yönelik uzun süredir süren saldırılar olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Asker bir babanın kızı olarak devlet terbiyesiyle büyüdüm. Rasim Ozan Kütahyalı bir buçuk yıldır sistematik olarak şahsıma saldırıyor. Tüm mecralarda itibarımı hedef alan açıklamalarda bulunuyor. Bu süreçte mağdur olmama rağmen sanık sandalyesine oturtuldum. 25 yıllık meslek hayatımda etik çizgimi korudum. Beraatımı talep ediyorum."

YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Mahkeme ara kararında, Ece Üner'e uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Eksik belgelerin tamamlanması için dava ileri bir tarihe ertelendi.

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Kaynak: İHA

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