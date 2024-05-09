Ece Üner'den Özel ile görüşen Hüseyin Karagöz'e: Atatürk’e hakaret etmiş bir şahıstır, ayrıca gazeteci değildir

CHP Lideri Özgür Özel'in Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz’le görüşmesini ve beraber samimi poz vermesini eleştiren Ece Üner, Karagöz'ün geçmişteki söylemlerini hatırlatarak Karagöz'e, "Atatürk’e hakaret etmiş bir şahıstır, ayrıca gazeteci değildir" dedi.

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Ece Üner'den Özel ile görüşen Hüseyin Karagöz'e: Atatürk’e hakaret etmiş bir şahıstır, ayrıca gazeteci değildir

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Özgür Özel, siyasette normalleşme mesajları vermişti.

Bu görüşmelerin ardından Özel, TBMM'de Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz’le görüşmüştü.

Özgür Özel'den Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesine ilişkin açıklama: Kapıdan gönderecek halimiz yoktuÖzgür Özel'den Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesine ilişkin açıklama: Kapıdan gönderecek halimiz yoktuGündem

Karagöz, son yıllarda birçok defa ‘İBB’de teröristlerin çalıştığına’ dair yalanlanan iddialar ortaya atmıştı.

Geçmişte CHP'ye yönelik karalayıcı söylemlerde bulunan ve haberler yapan Karagöz ile görüşen Özel, ciddi bir şekilde eleştirilmişti.

SZC TV'nin program sunucusu gazeteci Ece Üner, Özel ile Karagöz görüşmesini eleştiren isimlerden biri oldu.

Ece Üner, "gereksiz konularda bizi konuşmak zorunda bırakan bir ana muhalefet partisi var diyerek duruma" tepki gösterdi.

Hüseyin Karagöz'ün geçmişte yatıklarını sayan Üner, Karagöz için, "Atatürk’e hakaret etmiş bir şahıstır, ayrıca gazeteci değildir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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