Bilecik'te CHP'li ve AKP'li meclis üyeleri 'borçlanma' yetkisi oylamasında ortaklaştı: MHP'liler 'hayır' dedi

Bilecik Belediyesi'nin belediye meclis toplantısında başkan Melek Mızrak Subaşı, iç borçlanma yetkisi istedi. CHP'li ve AKP'li üyeler evet oyu kullanırken, MHP'li üyeler hayır oyu kullandı.

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Bilecik Belediyesi Mayıs ayı olağan Belediye Meclis toplantılarının 1. Bileşiminde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, iç borçlanma yetkisi isterken, AKP'li üyeler, ‘Evet’ MHP’li üyeler ise, ‘Hayır’ oyu kullandı. Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken Başkan Subaşı, “AK Parti grubuna da Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bilecik Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantılarının ilk birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın başkanlığında gerçekleşti.Gündemin 6. Maddesinde, “İç borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu” görüşüldü.

Başkan Subaşı, şöyle konuştu:

''Şu an 64 milyon civarında kaba taslak bir borcumuz bulunuyor. Kasamızda bulunan para bunun çok altında ve karşılamayacak durumda. Bunun içinde esnafımızın faturaları da mevcut. Biz bunun için borçlanma istiyoruz. Evet, yasal hakkımız. Bütçemizin yüzde 10’u kadarmış yani 720 milyon bu yıl yapılacak borç limiti 72 milyon. Bize hiçbir banka 72 milyon vermez. Biz de zaten 72 milyon talep etmiyoruz. Biz, bankaların bize açtığı ön görüşmelerde yaptığımız 15-20 milyon civarında zannediyorum bir kredi açılacak. Zaten bizim rahat ödeyebileceğimiz limit budur. Biz burada rahatlamak istiyoruz. Çünkü bizim şu an sadece 26 milyon kasam varsa, 23 milyon maaş ödüyoruz.”

İç borçlanma konusunun görüşüldüğü maddeye CHPP ve AKP'li meclis üyeleri, ‘Evet’ yönünde oy kullanırken MHP’li üyeler, ‘Hayır’ oyu kullandı.

Gündem maddesi CHP’li ve AKP'li üyelerin oyları ile oy çokluğu ile kabul gördü. Subaşı, oylama sonrası, ''AK Parti grubuna da Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Kaynak: ANKA

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