Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti

Denizli’de otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki arkadaşı hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti

Denizli’de hatalı sollama yaptığı esnada önüne çıkan otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki arkadaşı yaşamını yitirdi. Motosikletin çarptığı otomobildeki yolcu, şans eseri cep telefonuyla kaza anını kayda aldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Zekeriya Akhan (21) yönetimindeki 34 VG 8057 motosiklet, bulvar üzerinde ilerlerken aynı yöne seyir halinde olan midibüsü geçmek istedi. İddiaya göre hatalı sollama yapan genç sürücünün kullandığı motosiklet, önüne çıkan Veli Çakmak yönetimindeki 20 ANA 451 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Rahman Çabuk yola savruldu. Metrelerce sürüklenen motosiklet ise park halindeki bir kamyonete çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki genç ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Durumları ağır olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Veli Çakmak ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Motosikletin çarptığı otomobilde ise yolcu konumunda bulunan bir kişi cep telefonu ile video kaydı aldığı sırada kazayı da çekti. Görüntülerde seyir halinde olan otomobile arkadan çarpıldığı ve aracın savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Yağmurların ardından 'sarı pas' uyarısı geldi! Yağmurların ardından 'sarı pas' uyarısı geldi!
Haber alınamıyordu: 300 metrelik uçurumda ölü bulundu! Haber alınamıyordu: 300 metrelik uçurumda ölü bulundu!
Kan grubuna bak ne kadar yaşayacağını öğren. En uzun ömürlü kan grubu Kan grubuna bak ne kadar yaşayacağını öğren. En uzun ömürlü kan grubu
Herkes çok üzülmüştü! Show TV'den Bahar açıklaması. Dizi final mi yapıyor? Herkes çok üzülmüştü! Show TV'den Bahar açıklaması. Dizi final mi yapıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor... 4 gün sürecek Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...
Özgür Özel'den CHP'li belediyelerde akraba atamalarına müdahale: Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam Özgür Özel akraba atamaları için talimat verdi; CHP'de alarma geçildi
Gelin-damat rolünü oynayan çift, 10 ay sonra evlendi Gelin-damat rolünü oynayan çift, 10 ay sonra evlendi
Kalyoncuların Kozyatağı’ndaki lüks konut projesine izin: 19 katlı 10 blok dikilecek Kalyoncuların Kozyatağı’ndaki lüks konut projesine izin
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi kaldırdı Merkez Bankası o düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı