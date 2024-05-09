Haber alınamıyordu: 300 metrelik uçurumda ölü bulundu!

Gümüşhane’nin kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, yaklaşık 300 metrelik uçurumda ölü bulundu.

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Haber alınamıyordu: 300 metrelik uçurumda ölü bulundu!

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Elceğiz köyünde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, köyde yalnız yaşayan Emine Güzel’den (70) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan köy sakinleri, yaşlı kadını aramaya başladı. Yapılan aramalar sonucu akşam saatlerinde Mehmetli Yanı mevkiinde yaklaşık 300 metrelik uçurumun sonundaki dere yatağında yaşlı kadının cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 çocuk annesi kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından AFAD ekiplerince uçurumdan çıkarıldı.

Güzel'in cansız bedeni Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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